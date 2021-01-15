В семье иркутского кинолога питомника К-9 Нурика Журабоева большое горе: в его доме на родине в Узбекистане взорвался баллон с газом. Утечка произошла видимо в ночное время, взрыв раздался утром, когда супруга Нурика зашла на кухню. Пострадала и младшая из его четырех детей – 5-месячная девочка, вероятно, в момент ЧП она была рядом с матерью – у нее загорелись волосы, осколки изрезали лицо малышки. В доме выбило все окна и двери.- У жены Нурика 80% ожогов тела, она в реанимации, - рассказали КП-Иркутск в питомнике К-9. – Он уже вылетел домой. Его горе – горе и для нас. Он работает с нами уже 16 лет. Надежный человек, преданный своему делу. Спас тысячи собак, только в Тулуне во время наводнения - более 300.Это было летом 2019-го года, он вместе с коллегами и спасателями работал в Тулуне, после наводнения искал псов и кошек, которые смогли выжить, когда город накрыло волной. Выручать приходилось и людей. Там Нурик спас мужчину, попавшего в водяную ловушку с двумя собаками.- Он никогда не отказывал в помощи: в брошенном людьми зимой на севере области поселке Кеуль спасал обмороженных еле живых собак с цепей и кошек уже примерзающих к остывшим печам, бесстрашно и мирно управлялся с самыми свирепыми кавказцами и азиатами, которым грозила смерть у хозяев за неповиновение, - отмечают коллеги. – Он Человек с большой буквы.Нурика в Иркутске действительно знают многие. Большинство случаев чудесного спасения собак не прошло без его участия. Он готов спасть животных в любое время, при любых условиях. «Комсомолка» не раз писала о том, как спускается за ними в колодцы, вызволяет из капканов, помогает волонтерам. Он спас тысячи звериных душ, а теперь помощь нужна ему самому. Нужны средства на восстановление дома и, конечно, молитвы о здоровье его супруги. Иркутяне не смогли пройти мимо такого горя, поддерживают и словом - пишут в соцсетях посты поддержки, и делом: коллеги объявили сбор о помощи. Как помочь, пока семья встает на ноги – смотрите здесь.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08