Коронавирус в Иркутске, 15 января. В Иркутской области продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день общее число случаев инфицирования в регионе составляет 44 745. За сутки диагноз подтвержден еще у 261 заболевшего.«В больницах 15 января находятся 2594 пациента с COVID-19, за сутки госпитализация потребовалась 26 зараженным», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу Приангарья.Еще 7130 жителей региона также больны коронавирусом, но течение болезни легкое, они лечатся дома.К этому дню победу над болезнью одержали уже 39 217 человек в Иркутской области, за сутки выздоровели 319 из них. Однако, статистику, как и прежде, как и в других регионах нашей страны омрачают летальные исходы. Сегодня, 15 января, количество жертв COVID-19 в Приангарье превысило полторы тысячи – причиной смерти 1508 заболевших стал именно коронавирус. За сутки потеряли 11 человек. Еще 195 зараженных в анамнезе имели иные тяжелые болезни, которые и привели к их кончине. С начала пандемии умерли уже 1703 зараженных COVID-19.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 января: театры готовятся принять зрителей, болельщиков пустят на хоккейО том, что иркутские театры смогут принимать зрителей, а соревнования проходить с болельщиками стало известно накануне. Служители Мельпомены отреагировали тут же – в культурных учреждениях уже готовят репертуары, думают, как рассаживать гостей, ведь закрытые помещения можно заполнить зрителями только на 25%.Уже известно, что Иркутский драмтеатр начнет продажу билетов в феврале. Первый спектакль состоится 16 февраля – это будет премьера от иркутского режиссера Геннадия Гущина «Любовь – книга золотая».А вот хоккейный клуб «Байкал-Энергия» приглашает поддержать команду уже 23 января в игре с ХК «Уральский трубник». Ледовый дворец заполнят также только на 25%.Такова последние новости о коронавирусе в Иркутске на 15 января.Читайте также:«Выжить, чтобы вновь увидеть детей»: врачи спасли больную коронавирусом роженицу, у которой было поражено почти 100% легких. Молодая мама из Иркутска 51 день провела в реанимации (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08