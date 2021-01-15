Глава Бурятии отправил в отставку правительство республики. Об этом Алексей Цыденов объявил на очередном совещании в пятницу, 15 января. До утверждения нового состава органа власти министры будут работать в прежнем режиме в качестве исполняющих обязанности, с каждым из них будут проведены переговоры. Впереди - серьезные изменения самой властной структуры. Какие именно, пока не сообщается.- Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше, - сообщил Алексей Цыденов.В своем заявлении глава республики поблагодарил правительство за работу. Реформа власти в республике, по его словам, направлена на развитие, на создание условий для жизни людей, и прежде всего - пенсионеров и семей с детьми, на здравоохранение, поддержку местного бизнеса, развитие всех его сфер. В числе основных задач, которые будут стоять перед правительством - экологические вопросы, это не только охрана озера Байкал, но и обращение с отходами, ликвидация свалок и фенольного озера, борьба за чистый воздух. А также - максимально бережное отношение к лесными ресурсам.Правительство, которое сформируют в Бурятии, будет ориентировано на новые цифровые технологии. современную модель управления.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИмпичмент Дональду Трампу: кто теперь глава США? Дональд Трамп войдет в историю США как первый президент, которому дважды объявляли импичмент (подробности)Парламентские выборы в Казахстане прошли демократично и без нарушений (подробности)Путин, Алиев и Пашинян разблокировали Карабах (подробности).