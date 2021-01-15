Иркутянам последнее время везет на всяческие события, связанные со стихией. До сих пор до города доходят отголоски землетрясения 12 января в Монголии. Три дня прошло, а в районе Хубсугула продолжаются толчки. А утром 15 января в сети появились фото и видео светящейся точки, которая с огромной скоростью неслась по небу. Пролетела она над Иркутском, Ангарском и окрестностями. Что это? Метеорит, метеор или, может, запоздавший звездопад? Вариантов много. Впрочем, астрономы ответили быстро – это метеор. Так, между прочим, называют само свечение в небе. А происходит оно из-за того, что к Земле, сгорая, несется какой-то небесный осколок. Стоит ли искать, где упал этот болид? Или мы не увидим от него и следа? Объясняет ученый, руководитель Сергей Язев.- В реальности размеры камешка, который вошел в атмосферу и сгорел в ней, меньше куриного яйца, - объяснил корреспонденту КП-Иркутск Сергей Язев. - Его увидели, потому что горит этот обломок астероида ярко, а входя в атмосферу, раскаляется до тысяч градусов и поэтому превращается в очень яркий источник света и более того, он ионизирует воздух вокруг себя, и он также начинает светиться. Поэтому иногда и песчинки маленькие, появляясь на горизонте, видны за сотню километров. У метеора, который сгорел над Иркутском, зеленых оттенков свечения не было, значит, до очень высоких температур дело не дошло. Я думаю, он сгорел до конца. А если крошечный камешек и упал километрах в 300 от Иркутска, то его совершенно бессмысленно искать. …На самом неделе немного даже жаль. Никакой тайны! Однако иркутяне, которые стали свидетелями того, как в небе над городом сгорел этот обломок метеорита, с азартом постят фото в сети. Интересно же! И обещают почаще смотреть небо. Под занавес Нового года такой же метеор \\"засекли\\" в Усть-Куте. А если учесть, что регулярно происходят и звездопады, у внимательных жителей масса возможностей ловить кометы за хвост.В городской планетарий также поступили свидетельства очевидцев этого явления, многие люди делились видео, опубликованными в городских пабликах о происшествиях.- Мы призываем всех, кто стал очевидцем метеора, заполнить форму отчета о наблюдениях на сайте Международной метеорной организации Imo.net в разделе Report a Fireball (Сообщить о болиде) – на этом ресурсе есть возможность выбрать русский язык для удобства заполнения формы, - говорит директор Иркутского планетария, председатель ИРАО Павел Никифоров. – Если возникают трудности с заполнением формы, обращайтесь к нам – мы с удовольствием поможем. Особенную ценность имеют фото и видеозаписи явления, они вместе со свидетельствами очевидцев помогут рассчитать траекторию тела и высоту, на которой оно разрушилось.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВидео взрыва метеороида над Камчаткой сняли очевидцы (Подробности)«Нам повезло»: ученый назвал редким явлением взрыв крупного метеороида над Камчаткой (Подробности)Землетрясения 15 января 2021 в Иркутске: было два толчка в разное время (Подробности)И