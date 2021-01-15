Выбор детской стоматологии в Иркутске, врача, которому без опасений можно доверить здоровье ребенка – вопрос серьезный.От правильности такого выбора зависит не только состояние зубов малыша, но и во многом его успешность во взрослой жизни.Здоровые ровные зубы – обязательная часть имиджа преуспевающего человека, а о зубах, как известно, лучше заботиться смолоду.Вот почему умные и дальновидные родители стремятся найти действительно хороших специалистов-стоматологов для своего ребенка. Многие иркутские мамы и папы выбирают иркутскую семейную стоматологию Кристалл – и своим выбором полностью довольны. Они видят: их дети лечат зубы без боли, негатива и страха.Формирование у детей положительного отношения к стоматологическому лечению врачи Кристалла считают одной из важнейших своих задач. На это нацелено в клинике буквально все: комфортная атмосфера, приветливость персонала, высокий профессионализм узких специалистов. Каждый доктор здесь – настоящий детских психолог, умеющий успокоить, подбодрить или заинтересовать ребенка, пришедшего на прием. Результаты такого подхода – отличные: даже малыши в клинике Кристалл усаживаются в кресло стоматолога без слез и чувствуют себя в полной безопасности.Да и зачем бояться, если лечение действительно проводится по современным щадящим методикам, и все манипуляции врача полностью безболезненны. Анестетики и методы их введения подбираются для каждого ребенка индивидуально, в зависимости от клинического случая и общего анамнеза. Лечить зубы здесь действительно не больно!К тому же диагностическое и лечебное оборудование, установленное в кабинетах клиники, ничем не напоминает допотопные бормашины из недавнего прошлого. В креслах стоматологических комплексов Sirona dental ребенку будет очень удобно. Расслабиться и успокоиться помогут и тематические игрушки, и мультики. А что еще важнее – умная немецкая техника позволяет врачу проводить лечение ювелирно точно, не доставляя пациенту особого дискомфорта. Это то самое малоинвазивное лечение, которое является одним из главных достижений современной детской стоматологии.Поставленные врачами Кристалла пломбы существенно отличаются от тех, что может нам предложить бесплатная стоматология. Современные композитные материалы не крошатся, пломба не будет «уседать» и вываливаться. Запломбированный молочный зуб нормально простоит до срока его естественной смены на коренной.Но нужно ли вообще лечить молочные зубы? Казалось бы, это не обязательно, а смысл имеет только заботиться о лечении коренных зубов. Таково мнение некоторых мам и пап. Детские стоматологи Кристалла постараются переубедить беспечных родителей. Молочные зубы важны и для правильного формирования дикции, и для нормального развития лицевых костей черепа и челюстного аппарата. Преждевременно потерянные молочные зубы – это всегда и нарушения прикуса, на исправление которого потом приходится тратить так много сил, времени и денег.На место выпавшего до срока зуба неминуемо будут сдвигаться все остальные зубки, перекос зубного ряда в таком случае неизбежен. Однако избежать усугубления проблем можно. Врачи Кристалла используют несложные, но очень эффективные методики сохранения нормального расположения зубов. Вот только одна из методик: на место утраченного зуба ставится специальное колечко, блокирующее сдвиг остальных зубов. Челюсть и прикус в этом случае формируются нормально, без отклонений. Ребенку не потребуется в дальнейшем длительное лечение у ортодонта.Хотя хорошие детские ортодонты в Кристалле, конечно, тоже есть. Если прикус ребенка далек от идеала, не тяните – отведите его к специалисту! Красивая улыбка – обязательный компонент облика успешного человека, а заботиться о ее красоте лучше все же смолоду. Умные мамы это отлично понимают. Вкладываясь в хорошую стоматологию для ребенка, мы создаем ему более высокий старт для успешного будущего. Так что выбор в пользу детской стоматологии Кристалл – это не только выбор сердца, но и трезво сделанный расчет.Говоря об особенностях этой клиники, нельзя не сказать об еще одной, очень важной. Именно в Кристалле доступно лечение детских зубов под седацией. Это настоящее спасение для детей, которые уже были напуганы суровой бесплатной стоматологией и как огня боятся лечить зубы. Не нужно уговаривать рыдающего или упирающегося малыша! Под действием седации ребенок практически сразу расслабляется и успокаивается. Состояние это схоже с приятной дремотой, но пациент не будет полностью отключаться, как под общим наркозом. Малыш будет спокойно сидеть в стоматологическом кресле, а врач сможет предельно аккуратно пролечить все нуждающиеся в лечении зубы. Именно под седацией лечат пульпиты и сложные случаи кариеса, удаляют зубы. Сохраняется и психологический комфорт пациента, и просто его здоровье. Седация зубов в разы безопаснее общего наркоза и прямо рекомендуется педиатрами для детей часто простужающихся или имеющих какие-то хронические заболевания.В клинике Кристалл принимают пациентов от двух-трех лет и до возраста старших подростков. Забота о сохранности зубов должна начинаться в раннем детстве и, по мере взросления ребенка, стать полезной привычкой.Родители, приводящие детей в клинику, убеждены: для их малышей все обязательно изменится к лучшему. Врачи Кристалла делают для этого все возможное.Контакты: детская стоматология Иркутска Кристалл, ул.Боткина, д. 7/2 тел. 8-3952-505-203Сайт клиники: https://cristal-clinic.ru/