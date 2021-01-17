Ожидаете увеличения платы за коммуналку? Тариф на вывоз мусора с 1 июля 2021 в Иркутске - одна из ее составляющих. Так вот, если говорить о вывозе мусора, то отдавать больше за эту услугу коммунальщикам точно не придется. В декабре служба по тарифам Иркутской области внесла изменения в свой приказ, согласно которому в 2021 году тариф не только не повысится, но и снизится в среднем на 13%. Это стало известно \\"КП\\"-Иркутск.Что же касается системы расчетов, то для иркутян все останется по-прежнему. Напомним, сегодня для жителей многоквартирных домов плата за обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы) начисляется исходя из общей площади жилого помещения, а для владельцев частных усадеб сумма зависит от того, сколько в ней зарегистрировано человек. Такой подход, вероятно, устраивает большинство сибиряков. По крайней мере, результаты опроса, который проводила администрация города, легли в основу решения по способу расчета.Кстати, о долгах. Их сумма довольно большая. На данный момент по Иркутской области с должников взыскали более 70 млн рублей, но по факту сумма в разы больше. Речь идет только о зоне «юг», в которую входит областной центр. Увы, но с неплательщиками приходится часто судиться. Это касается и обычных жителей, и предпринимателей.Что касается льгот для населению во время пандемии, то пени не начисляли с конца марта и вплоть до конца декабря 2020 года. Сейчас все вернулось на круги своя.Новогодние праздники без коллапсаСкажем, что заваленные отходами баки во дворах - картина в начале января едва ли не традиционная для горожан. Понятно, что в это время люди отдыхают и количество мусора, соответственно, растет. Но в этот раз массовых жалоб на то, что контейнеры забиты до отказа, не было. И подтверждение тому также «общественный дозор» - в соцсетях тревожных сообщений на эту тему совсем немного.- В целом работа проходила в штатном режиме, но не обходилось и без инцидентов, - рассказали «КП» в Иркутске в пресс-службе регионального оператора. - Однако мусорного коллапса, которого ждали некоторые недоброжелатели, не произошло. Во многом за счет того, что тщательно подготовились.Лепту внесли морозы, которые стояли в Прибайкалье в начале года. Когда за окном -30, то техника, как известно, может выйти из строя. Но серьезных нарушений не произошло. К тому же регоператор старался оптимизировать маршруты мусоровозов, чтобы снизить количество холостых рейсов и обеспечить вывоз отходов там, где это действительно было необходимо.Мусорной реформе два годаДа, иркутяне уже привыкли к отдельной платежке. Но не только в этом основные изменения. Цель всех преобразований глобальная - сделать город чище. Регоператор отвечает за весь процесс уборки, а муниципалитет, в свою очередь, заботится о создании самих контейнерных площадок. Причем даже там, где их никогда не было. Установлено более 12 тысяч контейнеров для мусора! Постепенно решается вопрос и с крупногабаритным мусором. Для него появились в Иркутске также специальные бункеры: в 2020-м - 31, в этом добавится еще 21. Но до норматива эти цифры пока далеки. Вопрос рассматривают в администрации, потому как нужны свободные земельные участки для складирования крупных отходов, а также центры по их обработке.А что до глобальных проектов, так на улице Полярной планировали построить и запустить в 2021 году мусороперегрузочный комплекс.- Первый этап строительства завершен, но из-за жалоб жителей соседних домов, что будут курсировать мусоровозы, комплекс решено перенести, - сообщили в компании. - Установленное на станции оборудование в дальнейшем демонтируют, его перевезут на новую площадку, землю под которую мы сейчас ищем.Забота об окружающей средеЕще лет 10 назад сортировать мусор было из разряда фантастики: и люди к такому не привыкли, и коммунальщики были не готовы. Первые площадки, которые возникали в Иркутске, себя не оправдали. Спустя время они приходили в упадок. Да и предприятия по утилизации отходов закрывались, не успев открыться. Сегодня в городе 51 площадка, на которых установлено 204 контейнера для раздельного сбора мусора.- С каждого такого контейнера мы собираем около 20 килограмм вторичных ресурсов в неделю, а это уже около три тонн отходов, которые не попадут на полигон, - поясняет регоператор.«Модные» урны появляются и в общественных местах. В сентябре, например, впервые 16 модульных комплектов обустроили на бульваре Гагарина. А пользоваться ими очень легко. В емкость синего цвета бросаем бумагу, в оранжевую пластик, в зеленый стекло, а в серый все остальные отходы. Все собранное «добро» отправляют на специализированные предприятия для переработки. А те, что не подлежат этому, на полигон.ТОЛЬКО ЦИФРЫ12 969 контейнеров, которые расположены на 4648 площадках, установили в Иркутске за последних два года.КОНКРЕТНОКакой тариф за вывоз мусора в Иркутске в 2021 годуДля населенияС 1 января по 30 июня - 576,05 рубля за 1 кубометрКакой тариф за вывоз мусора в Иркутске с 1 июля 2021 годаС 1 июля по 31 декабря - 499,66 рубля за 1 кубометр