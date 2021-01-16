Пандемия. Кругом сокращения. И это реальность, а не просто слухи. По данным Минтруда региона, уровень безработицы к октябрю время вырос до 5,5%. В это время число тех, кто живет на пособия, а за лето остановились многие предприятия, выросло до 60 тысяч. В докоронавирусную эпоху таких было 10 тысяч на всю область, а процент тех, кто не мог найти себе место под солнцем, держался на уровне 1%. После того, как ограничения сняли, персонал снова стали принимать. А последние данные говорят о том, что люди и вовсе ожили. Число тех, кто живет на помощь государства, упало до почти благополучных 2,5%. И жители уже не боятся, что в случае увольнения окажутся на улице.Кому придется обращаться в кадровые агентства? Сложности в этом году у представителей банковской сферы. Здесь говорят о предстоящих сокращениях или уже предупреждены о них 36% тех, кто прямо сейчас находится в поисках вакансии. Вполне понятно, почему такая же ситуация в туризме. Немногие готовы ждать еще год «на подножном корму», ожидая, когда откроются границы. Поэтому персонал уже «рассматривает предложения». Однако о такой же ситуации сообщают и транспортники, и нефтяники, и топ-менеджмент. И везде предполагаемый порог отказа от «лишних рук» - около 30%.Но люди не готовы бояться и ждать, они действуют на опережение. Среди тех, кто регулярно просматривает сайты вакансий, 70% делают это не из праздного интереса. Чаще других задумываются о том, что подыскать новое место работники из автомобильного бизнеса, юристы, а также те, кто занят в туризме, гостиничном бизнесе, работает в ресторанах и сфере продаж. При этом они уверены в себе. Так, около 80% считают, что найдут работу, а откровенно не рассчитывают на это всего 5%.- Любопытно, что больше всего в своей востребованности уверены специалисты, работающие в спортивных клубах и салонах красоты, а также менеджеры продаж и продавцы-консультанты, - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко. - Причем, «продажники» действительно востребованы, и среди них довольно низкая конкуренция, на одну вакансию приходится, в среднем, 2,9 резюме. А в beauty-сфере конкуренция за рабочие места более заметная, и на одну вакансию приходится уже 4,5 резюме, но это все равно в пределах нормы.Поэтому не только те, кто знает, как продать слона, но и те, кто делает нас красивее, при желании могут без особых проблем сменить компанию. Остальным стоит все –таки задуматься, реален ли оптимизм.