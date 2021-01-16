Член Союза писателей России, кандидат социологических наук, почетный профессор Иркутского государственного университета Виктор Бронштейн провел пресс-конференцию, приуроченную к 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны и забытому делу героев-авиаторов, попавших под жернова сталинских репрессий. В самый важный для обороны страны момент 18 генералов отечественной авиации, среди которых восемь Героев Советского Союза, пали жертвами тайных замыслов тов. Сталина.Дата пресс-конференции выбрана не случайно: 15 января отмечается 110-летие одного из талантливейших отечественных авиаторов в предвоенный период — Павла Рычагова, 30-летнего генерал-лейтенанта, последнего перед войной главкома ВВС СССР. Как и его «братья по небу», он был, как будто по языческой традиции, расстрелян 80 лет назад, в 1941 году, вместе с женой Марией Нестеренко, майором авиации, заместителем командира полка особого назначения, кавалером двух орденов.В своем выступлении Виктор Бронштейн отмечает:— Павел Рычагов и Мария Нестеренко – настоящие герои-авиаторы. Они были воспитаны на всепобеждающей идеологии советского времени оптимистического обмана с фильмами «Веселые ребята», «Трактористы», «Волга-Волга», «Летчики», «Александр Невский» и других, под зачаровывающую музыку Исаака Дунаевского, сулящую светлое будущее. Павел Васильевич мог выполнить в небе 250 фигур высшего пилотажа при обычной норме в 25 и меньше. Он вошел в историю, как самый молодой генерал-лейтенант. Супруга была ему под стать – поставила рекорд дальности перелета для женского экипажа, пролетев более 20 часов от Хабаровска и почти до самой Москвы. И все у замечательной советской семьи было бы хорошо, если бы не одно «но»: в 1941 году, в первые дни войны, Павел Рычагов и его орденоносная любимая были арестованы, а вскоре, вместе с 18-ю другими генералами-авиаторами, 8 из которых были Героями Советского Союза, по секрету от родственников и всего народа, расстреляны без суда. Даже для сталинской эпохи это жуткое убийство героев, прошедших войну в Испании, боевые операции против японцев на Хасане и реке Халхин-Гол, в Китае, а также войну в Финляндии, выглядит совершенно дико и не мотивировано настолько, что можно подумать о ритуальном жертвоприношении, учиненном бывшим семинаристом, другом шаманов в Туруханской ссылке и великого мистика Г.И. Гурджиева перед Великой войной.В число расстрелянных вошли и Герой Советского Союза Григорий Штерн, и один из пяти дважды Героев СССР генерал-лейтенант Яков Смушкевич.В своей новой книге, подготовленной к изданию, и передачах на официальном YouTube канале Виктор Бронштейн совместно с кандидатом исторических наук, доцентом ИГУ Сергеем Шмидтом доказывает, что расстрелянные по указанию Сталина, без суда и реального следствия, в условиях поразительной для такого масштаба дела секретности, генералы-герои стали пешками на шахматной доске великого политтехнолога Сталина, стремившегося Великой войной, а значит и Великой победой, и приращением подконтрольных ему земель вписать свое имя в историю. Непростая и практически революционная мысль о роли Сталина, намеренно создававшего условия для нападения Гитлера на нашу страну, раскрывается в передачах и в подготовленной к изданию историко-публицистической книге «Сталин. Разгадка гениальной лжи».