В центре Иркутска автобус №90 врезался в столб. Произошло это все на глазах многочисленных свидетелей у сквера Кирова. В сети сразу появились комментарии о том, что водители этого маршрута слишком часто ездят \\"наперегонки\\" и нарушают правила, становясь виновниками ДТП. Обстоятельства аварии рассказали в полиции региона, это прояснило ситуацию.- Автобус №90, во избежание столкновения с автомобилем, остановившимся перед пешеходным переходом, свернул с проезжей части и совершил наезд на столб, - уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - В настоящее время, по предварительной информации, за медицинской помощью обратились две пассажирки автобуса. На месте работает экипаж ГИБДД.Отвечая комментаторам, отозвалась и владелица легковушки, которая могла погибнуть, если бы многотонный автобус врезался в ее машину.-Он побоялся въехать в меня, а я пропускала девушку на пешеходном переходе, - отметила иркутянка Софья.В любом случае водитель автобуса нарушил правила, не соблюдая дистанцию и, видимо, превысив скорость. Во всех подробностях этого происшествия еще предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.