Президент Бурятии Алексей Цыденов, отправив 15 января в отставку региональное правительство, создал нешуточную интригу. Решение жесткое, чего ждать дальше? Местные политологи терялись в догадках и толком не могли спрогнозировать, как могут выглядеть обещанные в его заявлении \\"структурные изменения\\". Некоторую ясность внес сам Алексей Цыденов. Он отметил, что \\"прятаться за большое количество строящихся объектов, закрывая глаза на другие проблемы, нельзя\\".На сайте правительства республики появилась более конкретная информация, проливающая свет на то, как видит новый властный орган глава республики.О кадрах и новых министерствахИзменение структуры правительства неизбежно предполагает создание новых , упразднение или видоизменение имеющихся органов власти. Вот что сказано по этому поводу.\\"Кардинально новых министерств не будет. Будет министерство промышленности и инвестиций, отдельно должность министра по инвестициям будет ликвидирована. В Министерстве природных ресурсов тоже будет расширение функционала - министерство природных ресурсов и экологии, акцент на экологическую составляющую\\", - отметил Алексей Цыденов.Еще в первом своем заявлении, текст которого был опубликован полностью, глава республики отметил, что экологические проблемы в республике вышли на первый план, и надо ими, в том числе вопросами борьбы с мусором, с загрязнением воздуха и много лет мучающим жителей \\"фенольным озером\\" заниматься отдельно. Как и окружающими лесами. Это волнует жителей не меньше, чем проблемы Байкала, с этим они сталкиваются ежедневно.\\"У нас пока не так эффективно реализуется вопрос, касающийся экологии, обращения с отходами, реформа по вывозу мусора не в полной мере реализована. Есть проблемы, которые требуют решения: ликвидация накопленного ущерба, ликвидация свалок, природоохраннные мероприятия, которые касаются Байкала и нормативное регулирование, как федерального, так и регионального уровня\\", - поставил задачу Цыденов.Что касается кадров,то с назначением ключевых фигур ( хотя они и не называются) решено не тянуть. Уже 26 января, то есть всего через 10 дней, Народный Хурал ( так называется Законодательное Собрание республики - ред.) будет утверждать зампредов и глав министерства финансов и министерства экономики.О цифровизацииБез пандемии переход \\"на цифру\\" затянулся бы на десятилетия, новая реальность сильно подхлестнула эти процессы. В какой форме предполагается усиление по этому направлению, пока не очень понятно. Но конкретика уже есть.\\"Будет отдельно усиление работы по цифровизации всех процессов. Поскольку сейчас все больше процессов переходят в цифровой формат, коронавирус и новые форматы не только образования или здравоохранения, и вообще всей деловой активности, которые ушли в онлайн режим, в цифровые форматы, они диктуют, чтобы государство подстраивалось под это в большем объеме и создавало условия для бизнеса, в том числе. Не только услуги для граждан, что важно, но и условия для бизнеса в цифровом формате. Разрешительная система, надзорная система, система взаимодействия, чтобы выстраивались в цифровом формате, то есть в этом направлении тоже будет усиление\\".Поддержка местного бизнесаЖизнь в глубинке зависит от того, есть ли там предприятия, развит ли бизнес. Если все держится на нескольких фермерах, как часто бывает в селе, то многим и работать особенно негде, жить не на что, люди уезжают. А там, где есть фирмы покрупнее ( сегодня это чаще все предприятия сферы добычи полезных ископаемых). ситуация налаживается. Об этом говорит и Алексей Цыденов, когда объясняет, каких перемен ждет.\\"Самый главный вопрос на сегодня – это создание условий для того, чтобы наши люди здесь могли иметь достойную работу, рабочие места с хорошей зарплатой, с хорошими перспективами, уверенностью в будущем. И на этом необходимо делать акцент.Да, мы привлекаем инвесторов, крупных привлекаем инвесторов, но это не вся работа. Даже крупные инвестиционные проекты, создающие много рабочих мест, они локальные, точечные. ГОК Озерный, там более 2 тыс рабочих мест. Да, это отлично, что идут большие инвестиции, но это в одной точке. Эгитинский ГОК, который уже заработал, 600 рабочих мест. Тоже хорошо, что есть хороший инвестор, в прошлом году вышел на работу в полном объеме. Тоже это работает. Но у нас люди живут по всей территории республики. Не в каких-то локальных точках. Нужно создавать условия, чтобы работа была везде, чтобы наш бизнес, в первую очередь, малый, средний бизнес, наши предприятия, наши люди имели возможность самореализовываться и иметь работу там, где они живут. \\", - сказал он.Возможности для поддержки местных предпринимателей есть, их достаточно много, го нужно помогать людям и разрабатывать программы, организовывать налоговую и всяческую другую поддержку.В то же время глава Бурятии отметил, что прежняя команда достигла неплохих результатов во многих проектах. в том числе в тех, что касаются здравоохранения, образования, культуры, строительства автодорог. Успехи в дорожном хозяйстве Цыденов выделил особо.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСергей Степашин: Я вчера минут 20 говорил с Михаилом Мишустиным. Ни он, ни правительство за год не обюрократились (подробности)Год правительств Михаила Мишустина: без «мемов» и «понтов» (подробности)