Допросы, улики, доказательства, осмотры места происшествия, экспертизы и полная мобильная готовность выехать в любой момент в любую точку. Это еще не полный список того, что входит в обязанности транспортных следователей. Именно они расследуют преступления, а также самые трагические катастрофы на водном, авиационном и железнодорожном транспорте. В день 10-летия со дня создания следственного комитета России, который отмечался 15 января, о самых интересных и запутанных делах, рассказал руководитель отдела по расследованию особо важных дел Восточно-Сибирского СУ СК на транспорте, подполковник Алексей Матвеев.- Мы расследуем преступления, совершенные на транспорте не только в Иркутской области, а также в Бурятии, Забайкальском крае, Якутии, и Амурской области, - рассказывает Алексей Матвеев. – Что касается мелких преступлений, то по статистике, больше всего их совершается на железной дороге. Длительные путешествия некоторые пассажиры предпочитают проводить с алкоголем. Напиваются и устраивают драки, дебоши. Бывало, случались поножовщины.ПРОПАВШИЙ АН-2 В БУРЯТИИНа воде и в воздухе сейчас подобных случаев практически нет. При этом, именно с самолетами происходят самые масштабные и порой самые трагичные случаи. Алексею Матвееву приходилось работать как на крупных авиапроисшествиях, так и на мелких. Но самое загадочное дело за всю карьеру, у следователя появилось в июле 2020 года. Речь о самолете-призраке Ан-2, который 19 июля бесследно исчез в Бурятии. Напомним, в тот день «кукурузник», бесследно пропал, вылетев из поселка Кырен. Два пилота, находящиеся за штурвалом, а также еще 4 летчика, находившиеся на борту на пассажирских креслах, должны были облететь Тункинский и Окинский районы, чтобы определить места для химической обработки от гусениц сибирского шелкопряда. В назначенное время экипаж на связь не вышел. О судьбе самолета и шести человек до сих пор ничего неизвестно.- Главная проблема, что Ан-2 не удалось найти по горячим следам, заключается в том, что пилоты не сообщили авиадиспетчерам о своем маршруте, - продолжает Алексей Матвеев. – Из-за этого зона поисков сразу увеличилась в разы. Да, поначалу маячок, установленный в самолете, показывал, что они летят именно в тот район, который планировали. Но, затем ловить сотовая связь перестала, и маячок вышел из зоны действия сети. Не исключено ведь, что кто-то мог предложить отклониться от маршрута, и например, слетать в другую сторону. Сложность поисков в том, что местность гористая, не везде можно пройти пешком. Заметить с воздуха не получилось. Зимой, когда все в снегу сделать это еще сложнее. Думаю, весной поиски продолжатся. Шансы найти Ан-2 есть.ЧУДЕСНЫЕ СПАСЕНИЯ И ТРАГИЧЕСКИЕ СЛУЧАИУспешные поиски, когда, казалось, все шансы найти пропавших людей уже потеряны, у сотрудников Восточно-Сибирского следственного комитета на транспорте, уже были не раз. Один из счастливых случаев произошел в 2016 году в Якутии. Зимой, пилот вертолета Robinson совершил жесткую посадку в горах. Из-за плохой погоды поисковый вертолет вылететь сразу не смог.- Две недели спасатели добирались до него на снегоходах и другом транспорте, - говорит Алексей Матвеев. – Мы уже и не надеялись найти его живым. Оказалось, что мужчина не пострадал. Спасался от холода в салоне поврежденного вертолета, запас продуктов у него был. Когда нашли, у него даже не было переохлаждения. В той же Якутии в 2019 году жесткую посадку совершил Ан-2. Пилот заправил самолет обычным 92-м бензином, а не специальным авиационным топливом, из-за чего двигатель самолета стал менее мощным. Как итог, зацепили гору и легли на «брюхо» «Кукурузника». Летчик и пассажиры выбрались из салона, и дождались помощи через 12 часов, благодаря тому, что подали поисковикам знак. Они ободрали обшивку, сняли колеса и подожгли. Дым увидели спасатели.Намного сложнее, по словам следователя, искать людей после происшествий на воде. Так было в декабре 2017 года в Братске. Тогда в Братское водохранилище, проломив лед, упал частный вертолет «Еврокоптер АС-350» с местным предпринимателем на борту. Через несколько дней спасатели нашли под водой вертолет и тело пилота. А бизнесмен не найден до сих пор.- Вертолет подняли с глубины 64 метров, - говорит Алексей Матвеев. – Тело предпринимателя, скорее всего, унесло течением. Но самое крупное происшествие на воде произошло 10 лет назад. Тогда на Усть-Илимском водохранилище затонул катер с десятью пассажирами. Их поиски велись на протяжении 5 лет. Водолазам было крайне сложно нырнуть на глубину 70 метров. Гидролокаторы и приборы со светом также не помогли. Люди до сих пор остаются пропавшими без вести.Но все же самые частые происшествия происходят с малой авиацией. Мелкие аварии с частными вертолетами и легкомоторными самолетами происходят практически каждый год. И многие из них случаются по вине неопытных пилотов. Одни покупают воздушный транспорт ради своего удовольствия, другие, чтобы катать туристов на Байкале и зарабатывать на этом деньги.- Был у нас один такой горе-пилот, - говорит Алексей Матвеев. – У него не было ни лицензии на перевозку пассажиров, ни свидетельства пилота. Просто сам научился управлять самолетом. В 2017 году, управляя Cessna-172R, он катал пассажиров, не справился с управлением и упал в Байкал. Тогда, только по счастливой случайности, никто не погиб и не пострадал. Мужчину оштрафовали. Он клялся нам, что больше никогда не сядет за штурвал. Обещание не сдержал. Буквально через год, управляя другим гидросамолетом вновь потерпел крушение. Правда, уже без пассажиров.КОНКРЕТНОКак обезопасить себя при прогулках на водном и воздушном транспорте- Если вы собираетесь отправить на водную прогулку на катере, где-нибудь в Листвянке или на Малом море, обязательно спрашивайте у владельцев судна лицензию на перевозку пассажиров, - советует Алексей Матвеев. - А также действующее свидетельство о годности к плаванию, выданное Российским Речным Регистром. Если такой документ есть, значит, судно безопасно. Что касается вертолетов и легкомоторных самолетов, пилоты которых предлагают вам полетать над Байкалом, то связываться с ними вообще не стоит. Даже не нужно ничего проверять. Просто откажитесь, и это может спасти вам жизнь. Доверять здесь стоит только проверенным компаниям, у которых работают пилоты с лицензиями.