Коронавирус в Иркутске, 18 января. Кажется количество случаев заражений, выявляемых в регионе за сутки, пошло на спад. Пусть и незначительно, но это радует. Вот уже третий день COVID-19 подтверждается не больше, чем у 260 человек. По данным на 18 число, положительные результаты тестирований пришли 259 заболевшим. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии возросло до 45 520 человек. Конечно, большинство из них уже выздоровели. Болезнь победили за сутки 118 наших земляков, в общем сложности медики вылечили 39 886 подхвативших коронавирус.По данным Оперативного штаба по коронавируса в Иркутской области, в медучреждениях региона лечение получают 2648 пациентов. Еще 7151 житель Приангарья переносит новую коронавирусную инфекцию в легкой форме, что позволяет им лечиться дома.К несчастью, за минувшие сутки вновь есть летальные исходы. От COVID-19 скончались еще 9 человек. Всего регион потерял уже 1537 человек из-за коронавируса, также от других болезней скончались еще 197 зараженных COVID-19.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 января: регион готовится к массовой вакцинацииНа этой неделе в Иркутской области откроются еще 4 прививочных пункта, их разместят в медсанчасти ИАПО, поликлинике № 11, больницах №9 и №10.Они станут дополнением к 15 работающим. Напомним, вакцинация в регионе началась 9 декабря. «Уколы здоровья» ставили медикам, учителям, соцработникам, работникам транспорта, ЖКХ. Со временем прививочные пункты откроются практически в каждом муниципалитете, об этом сообщил министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков. Он также рассказал о противопоказаниях к вакцинации.- Противопоказаниями являются острые инфекционные и неинфекционные процессы, беременность и период грудного вскармливания, тяжёлые аллергические реакции и гиперчувствительность к составу вакцины, - отметил специалист.Вакцину ставят только тем, кто старше 18 лет. Перед прививкой нельзя есть жирную еду, а также заниматься тяжелым физическим трудом. Запись на вакцинацию в ближайшее время откроется на сайте регионального минздрава. Точная дата, когда можно будет записаться, пока не сообщается.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08