19 января верующие жители Иркутской области отметили христианский праздник Крещения Господне. Да, по старой народной традиции, в этот день многие сибиряки окунаются в проруби – иордани. Но, в этом году, впервые за 20 лет, из-за пандемии коронавируса массовые купания отменили. Так как обеспечить соблюдение социальной дистанции и других ограничений, связанных с COVID-19, в таких условиях просто невозможно.Несмотря на это, в Приангарье в этом году все же оборудовали 52 иордани - в 39 городах и поселках. 17 из этих прорубей предназначены для купания, 5 – для купания и забора воды и 30 - только для забора воды.По статистике, в прошлые годы, только на заливе Якоби в Иркутске с 18 по 19 января, несмотря на любой мороз, приходили от 10 до 20 тысяч горожан. 19 января 2021 совсем другая картина. Такого ажиотажа как все прошлые годы, конечно, нет. Например, в поселке Смоленщина местные жители, после крестного хода, без всяких очередей набирали воду из освященной иордани, выполненной в виде креста. Причем, запасались верующие солидно. Одними бутылками не ограничивались. Одни набирали воду в канистры, другие во фляги, которые затем катили на санках домой, после чего возвращались за новой партией.Что касается праздничных служб в храмах, то их отменять в Приангарье не стали. Да, количество прихожан из-за пандемии снизилось, но ситуация позволяет полностью обеспечивать соблюдение мер безопасности. Если в этом году вы не успели заехать на ближайшую к вам иордань, смотрите наш фоторепортаж о том, как иркутяне отпраздновали Крещение 2021.