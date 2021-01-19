Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 19 января. По ней видно, что больше всего заражений по-прежнему в Иркутске: всего 16665, из них 59 новых случаев - за последние сутки.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 19 января: где еще много заболевшихЕсли смотреть по общему числу заражений с начала пандемии, то следом за Иркутском идут Ангарск (4554 заболевших), затем Иркутский район (3014), Братск (2987), Усть-Илимск (2685), Усть-Кутский район (2658), Бодайбо (1302) и Эхирит-Булагатский район (1123).А по приросту за последние сутки в число антилидеров вышли Усть-Удинский район, где зарегистрировали еще 33 заражения, и соседний Жигаловский район, где диагноз COVID-19 подтвердился у 32 пациентов за сутки. Причем эти районы на карте отмечены зеленым цветом, то есть общее число заболевших там небольшое.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 19 января: в Ангарске и Братске - без новых зараженийЗато в Ангарске и Братске, крупных городах, где заболевших, как мы уже отметили, немало, за прошедшие сутки не было зарегистрировано ни одного нового заражения. Но пока расслабляться рано - статистика ежедневно меняется.Однако есть территории, где цифры держатся примерно на одном уровне. Например, в Катангском районе тоже не отмечены новые заражения, там их всего 23 с начала пандемии! Также относительно немного зарегистрированных случаев в Зиминском районе - 32, и в Тулунском - 61.Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Иркутской области - 45780.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08