Дорогие товарищи делегаты!Настоящий съезд, открытый в восьмой раз в истории нашей партии, поставил на повестку дня очередной план борьбы за создание новой полосы подъема, периода крутых перемен в революции и строительстве социализма, важнейшие вопросы, встающие в укреплении и развитии партии, провел серьезное обсуждение.Настоящий съезд первым делом всесторонне, объемно и детально подвел итоги работы Центрального Комитета партии седьмого созыва, обсудил на всю глубину новую боевую линию и тактико-стратегические вопросы по достижению радикального сдвига в строительстве социализма.В докладе и прениях, на отраслевых консультативных совещаниях острой критике подвергнуты и конкретно подытожены отклонения и недостатки, наблюдающиеся во всех сферах социальной жизни, начиная с партийных, государственных и армейских дел, даны торжественные клятвы и выражена воля к их преодолению.Еще активно проводились изучение и обсуждение в целях поиска путей осуществления целей и задач, которые надлежит достичь в период нового пятилетнего плана. В ходе этого по предложенным конструктивным мнениям была собрана комиссия по составлению проекта постановления партсъезда.Через обсуждение первого пункта повестки дня стало более ясно, что и как надо делать впредь нашей партии, нашему государству и нашему народу, также стали более достоверными начертания борьбы за новую победу нашей революции.На этом съезде наша партия, в отличие от прежних партийных форумов, серьезно проанализировала и подвела итоги своих работ не с положительной стороны, а с позиции критики, и это имеет большое значение, не уступающее достижениям за отчетный период.На настоящем съезде и работа Центральной ревизионной комиссии партии седьмого созыва подытожена строго, с критическим подходом к делу. Были приняты решительные меры для исправления устаревшего прошлых времен и вопросов, не отвечавших реальной действительности, по-нашему, в соответствии с основополагающими принципами партийного строительства.Точно отражая принципы партийного строительства и партийной работы, требования развивающейся действительности, внесены изменения и поправки в Устав Трудовой партии Кореи, что создало важную основу для укрепления руководящей силы партии и ее боеспособности, для ее развития на здоровой основе.Укомплектование на настоящем съезде Центрального Комитета партии восьмого созыва товарищами, верными делу партии и революции, отличающимися высокой деловой способностью, и установление новой системы надзора за дисциплиной внутри партии становятся историческим поворотным моментом в выполнении нашей партией своей миссии и роли как мощного штаба революции.Товарищи делегаты!На настоящем съезде мне, облеченному высоким доверием товарищей делегатов, всех членов партии, снова выпала честь занять должность высшего руководителя ТПК.То, что все партийцы поручили мне ответственную должность Генерального секретаря достойной ТПК, я считаю наивысшей честью и вместе с тем, прямо скажу, испытываю чувство неловкости в душе и большую ответственность.Я торжественно клянусь: глубоко осознав священную миссию, я представляю великую кимирсенско-кимченирскую партию и отвечаю за ее судьбу. Буду прилагать все усилия для осуществления боевой программы, начертанной партсъездом, и, считая великий наш народ, как небо моей судьбы, самоотверженно трудиться во имя народа, как подобает верному слуге народа.Состав ЦК партии восьмого созыва, избранный при абсолютной поддержке и одобрении всех товарищей делегатов, в соответствии с большими ожиданиями и высоким доверием всех парторганизаций и партийцев будет точно проявлять свою испытанную руководящую способность для завоевания новой победы в социалистическом строительстве нашего образца и верой и правдой справится со своими обязанностями, возложенными временем.Товарищи делегаты!Сегодня внешняя обстановка нашей революции по-прежнему остается суровой и острой. И впредь наша революционная работа пойдет далеко не гладко.Но для нашей партии и народа, которые в наихудших условиях и испытаниях одержали великую победу, чего другие даже не посмели бы и желать, теперь не могут быть непреодолимые трудности.Нам надо с новой верой и смелостью вести усиленную борьбу за всемерное укрепление мощи партии, революционных рядов, государства, чтобы скорее вступить на путь непрерывного развития и сдвига.Чрезвычайно наращивать собственные силы, внутреннюю движущую силу в строительстве социализма для достижения новой великой победы во всех сферах жизни - такова основная идея, основной дух VIII съезда Трудовой партии Кореи.Иными словами, всесторонне упорядочить наши внутренние силы, переформировать их и на этой основе, прорывая фронтальным штурмом все встречающиеся трудности, прокладывать себе новый путь вперед - вот в чем революционная воля ТПК, еще раз подтвержденная на настоящем съезде.Важнейшая историческая задача, стоящая перед нашей революцией, требует от всей партии еще глубже осознать дух «поклоняться народу, как небу», единодушного сплочения, опоры на собственные силы и еще выше поднять их знамена.В идее «поклоняться народу, как небу», находит свое отражение постоянное требование нашей партии - основательно утвердить революционную партийную атмосферу, при которой вся партия считает служение интересам народа исходной точкой, абсолютно неизменным принципом партийного строительства, партийной деятельности, а в идеалах о единодушии и сплоченности, об опоре на собственные силы сжато выражены идейно-теоретическая точка зрения насчет жизненной артерии и движущей силы для прогресса вперед нашей революции, требования политики партии.«Поклоняться народу, как небу», «единодушие и сплоченность» и «опора на собственные силы» - вот в чем главный секрет роста направляющей силы нашей партии, основной путь пуска нашей партией более глубоких корней в гуще масс, основная гарантия единственной возможности нашего выживания и прокладывания себе пути вперед.Я предлагаю на настоящем партсъезде вместо какого-то громкого лозунга еще раз запечатлеть в глубине сердца эти три идеала: «поклоняться народу, как небу», «единодушие и сплоченность», «опора на собственные силы», и этим заменить лозунг VIII съезда партии.Вся партия с необычайной готовностью начать новый путь, с уверенностью в себе и энтузиазмом должна смело продвигаться вперед в указанном партсъездом направлении исторического шествия.Прежде всего надо развернуть решительную трудовую вахту для непременного выполнения нового пятилетнего плана экономического развития государства.Социалистическое экономическое строительство - это наиболее важная революционная задача, на которой нам ныне необходимо сосредоточить все силы.Чтобы преодолеть трудную ситуацию, с которой мы ныне сталкиваемся, в скорейшем времени стабильно улучшить жизнь населения и создать прочную гарантию приумножения богатства и могущества страны, ее процветания за счет собственных сил, нужно первым делом срочно решить наболевшие экономические проблемы.Прежде всего надо точно определить главное направление приложения усилий на экономическом фронте и сосредоточить на нем силы.Главные задачи нового пятилетнего плана развития экономики государства - считая металлургическую и химическую промышленность как ключевое звено экономического развития, укрепить органическую связь между ведущими отраслями промышленности и тем самым фактически содействовать динамизации экономики.Вместе с тем упрочить материально-техническую основу сельского хозяйства и повысить удельный вес отечественного производства сырья в легкой промышленности, чтобы улучшить благосостояние населения на более высоком уровне.Нужно сосредоточить силы на работе по переводу прежде всего металлургической и химической промышленности в колею нормального развития, в стадию динамизации развития, и на основе этого взять курс на поднятие всех других отраслей.На принципе приоритетного развития металлургии и «большой химии» в государственном масштабе следует продуманно наладить хозяйственно-организаторскую работу.Не следовало бы рассредотачивать без расчета экономические силы страны на то и другое, а важно усиленно вести организацию и руководство хозяйственными делами, чтобы стало возможно максимально рационально мобилизовать и использовать их для заметного роста мощности производства стального проката и химических изделий.Следует ориентировать все хозяйственные дела на устойчивое повышение уровня жизни населения без отклонений.И при этом главное - неустанно прилагать усилия к сельскохозяйственному производству, чтобы в основном решить вопрос продовольствия людей.В период нового пятилетнего плана следует помогать сельскому хозяйству подниматься с большим рвением, увеличивая государственные инвестиции в эту отрасль, и таким образом безоговорочно достигать намеченных показателей сбора зерна.Особенно в ближайшие два-три года нужно определить ежегодный государственный план обязательной заготовки на уровне 2019 года и непременно выполнять его, а в перспективе - увеличивать объем заготовки, чтобы нормально снабжать население продовольствием.В период новой пятилетки в области легкой промышленности необходимо, считая отечественное производство материально-сырьевых ресурсов и переработку отходов как главное звено, увеличить производство потребительских товаров и тем самым добиться нового сдвига в улучшении благосостояния населения.Чтобы обеспечивать ритмичность производства во всех отраслях, поставляющих легкой промышленности сырье и материалы, надо принять мощные государственные хозяйственно-технические меры.Далее во всех отраслях, во всех подразделениях следует искать конкретные задачи и пути выполнения нового пятилетнего плана развития экономики государства и обязательно осуществлять их.В свете урока прошедшего отчетного периода нынешний партсъезд выдвинул реально осуществимые, новые боевые задачи, рассмотрев их с объективной, суровой и справедливой точки зрения и максимально приблизив к действительности.Самое важное - во всех областях, во всех подразделениях тщательно разработать прежде всего поэтапные и ежегодные планы, заранее предвидя возможные в будущем условия и обстановку.Соответствующим подразделениям следует после разработки плана вести научно обоснованную и тщательную организацию дел и осуществить руководство ими для безоговорочного выполнения поставленных задач. В государственном масштабе нужно установить жесткую дисциплину, требующую в строгом порядке контролировать ход выполнения народнохозяйственного плана по показателям, продвигать - и подвести итоги этого дела.Исход выполнения нового 5-летнего плана экономического развития государства зависит от того, как будет улучшено хозяйствование.Перед отделами ЦК партии, курирующими хозяйственные дела, Кабинетом Министров, Госпланом, промышленными предприятиями и другими отраслями стоит задача - сообща принять радикальные меры для улучшения управления экономикой.При этом необходимо активно вести работу по исследованию и усовершенствованию методов управления экономикой, соответствующих реальным условиям нашей страны и в то же время дающих эффект максимальной рационализации и оптимизации, таких, как сочетание разработанных и внедряемых на экспериментальном этапе методов и опыта единиц, которые с лучшей стороны показывают себя в хозяйствовании, управлении предприятием.В период выполнения нового 5-летного плана общепартийное, общегосударственное внимание должно быть обращено на восстановление и укрепление системы и порядка, требующих управления экономикой под единым руководством, под единым контролем государства.В отношении явления, ущемляющего единое руководство государства под предлогом специфики своего подразделения и после партсъезда, надо подвергать строгому наказанию, независимо от каких бы то ни было подразделений.Дело Кабинета Министров и Госплана, с точки зрения укрепления самостоятельности народного хозяйства и роста производства, - усиливать хозяйственно-организаторскую работу и руководство, чтобы соответствующие отрасли и предприятия в достаточной мере осуществили производственную связь и сотрудничество.Практическим развитием науки и техники следует надежно гарантировать экономическое строительство и улучшение благосостояния населения.Наука и техника - это локомотив строительства социализма, главная движущая сила для развития экономики государства.В этой области следует взять на прицел приоритетные задачи, исследовательские задания, встающие в осуществлении новой пятилетки экономического развития государства, и сосредоточить силы на их выполнении.В период новой пятилетки важно поднять уровень отечественной науки и техники на одну ступень выше, укреплять творческое сотрудничество между работниками в этой области и производственниками, и тем самым в четком ритме решить, прежде всего, научно-технические вопросы, возникающие в экономическом строительстве и улучшении благосостояния населения.Рекомендуется способствовать самостоятельному, многогранному развитию городов, уездов, чтобы подтянуть местное хозяйство и создать фундамент для повышения уровня жизни людей.Сейчас в провинциальных городах и уездах, в частности в деревне, жизнь населения остается очень тяжелой и отсталой.Отныне мы намереваемся обращать внимание на развитие местного хозяйства и улучшение благосостояния жителей периферии.Нужно настойчиво вести работу по ежегодному обеспечению всех городов, всех уездов 10 тысячами тонн цемента за счет государства.Перед государственными руководящими хозяйственными органами ставится задача - принимать льготные мероприятия, позволяющие городам и уездам создавать свою достаточную экономическую базу и развиваться с учетом особенностей своей местности, одновременно с этим продуманно осуществлять руководство ими и оказание помощи.Предлагается энергично ускорить на селе процесс трех революций - идеологической, технической и культурной, увеличить государственную помощь для решительного укрепления позиций в деревне и упрочения материально-технической базы сельскохозяйственного производства, превратить социалистическую деревню в цивилизованную и зажиточную.В период новой пятилетки следует прилагать государственные усилия к развитию образования и здравоохранения, чтобы везде - и в центре, и на периферии - люди практически непосредственно испытывали преимущества социалистических систем образования и здравоохранения.В общепартийном, общегосударственном, общенародном порядке ставить во главу угла интенсивную воспитательную работу и установление стальной дисциплины, тем самым твердо сдерживать и контролировать всякие виды антисоциалистических и несоциалистических явлений, злоупотребление своим служебным положением, бюрократизм, коррупцию, незаконное возложение налогового бремени и разные виды преступлений, которые обнаруживаются во всех сферах общественной жизни.Надо считать главной задачей дальнейшее укрепление обороноспособности государства как в качественном, так и количественном отношении.Необходимо вместе с дальнейшим укреплением силы сдерживания ядерной войны прилагать все усилия к делу наращивания могущественнейшей военной мощи.Нужно непрерывно придавать мощный импульс работе по превращению Народной Армии в наиболее отборную и сильную армию, надежно подготовить народноармейцев к тому, чтобы они при любых угрозах и ЧП могли выполнять свою миссию и роль как субъекта обороны государства.Следует поднять науку и технику в области обороны на новую, более высокую ступень развития, непременно осуществлять цели и задачи производства военной продукции и тем самым могущественнейшей военной силой гарантировать историческое шествие нашей партии в течение выполнения новой пятилетки.Для того чтобы успешно выполнять ответственную и в то же время важную революционную задачу, поставленную сегодня перед нами, нужно прежде всего укреплять партию и сильнее повышать ее руководящую роль.Когда все парторганизации превратятся в надежный авангардный отряд верности, будут вести свою работу по-революционному и предприимчиво, успешно выполнять свою роль как политический штаб соответствующего подразделения, тогда будет открыт период великого процветания в развитии нашей партии и революции.Все парторганизации должны обращать свои главные силы на внутрипартийные дела для укомплектования кадровых и партийных рядов лучшими работниками и превращения их в отборные, как никогда усиливать руководство партийной жизнью и тем самым непрерывно упрочивать идейно-организационную основу партии.Чтобы наша партия стала работающей, борющейся и боеспособной, необходимо установить во всей партии стройную систему партийной работы и утвердить свежие методы партработы.Парторганизации должны задавать свой тон в том, чтобы по-настоящему и динамично проводить организационно-политическую работу, направленную на претворение в жизнь новой боевой линии и тактико-стратегических установок, и успешно выполнять роль руля направления работ соответствующих единиц.Искоренить такие явления, как втягивание в хозяйственно-деловую работу с подменой администрации, и решать все вопросы, встающие в ходе революции и строительства социализма, от начала до конца с применением партийных и политических методов, направленных на выявление духовной силы руководящих работников, партийных и беспартийных трудящихся, - это должно считаться непреложным законом.В частности, отделы ЦК партии, и прежде всего организационно-инструкторский отдел, отдел пропаганды и агитации, обязаны тщательно, наступательно и усиленно вести партийное и политическое руководство делом претворения в жизнь решений партийного съезда.Руководящие работники - командный состав революции, должны выполнить свою обязанность, основной долг, стоя в самом первом ряду продвигающихся вперед отрядов.От их деловых способностей и роли зависит судьба одного подразделения, одной отрасли.Сегодня серии затруднений и испытаний на пути нашей революции, великое дело строительства могучего государства, порученное нашим поколениям, требуют от них, возложив на свои плечи все грузы, проявить необычайную деловую способность, энтузиазм, самоотверженность в труде.Именно нынешнее время настоятельно нуждается в таких работниках, которые всей душой стараются облегчить переживания и заботу партии и государства, не знают, кроме революции и дел, и бегают, чтобы что-то сделать на благо народа, показывают довольно заметные результаты в порученных делах.Долг всех руководящих работников - с готовностью сдать экзамен на свою партийность, революционность и народность практической деловой способностью и результатами в работе с самого начала грандиозного маршрута после партийного съезда совершенно по-новому взяться за дело.Все они обязаны, ни на минуту не забывая ожиданий народа, с большим рвением трудиться и трудиться, чтобы каждый день достойно, совестливо подытоживать свои дела.Если не знают, то им надо скромно учиться, а если у них не хватает способности, то стараться повысить свою квалификацию, даже проводя ночи напролет. Они ни в коем случае не должны допускать самоуспокоения и топтания на месте в делах, постоянно предъявлять себе высокую требовательность и тем самым добиваться радикального перелома в боевом стиле и манере работы.Все члены партии призваны выполнить ведущую, авангардную роль в борьбе за осуществление намеченных партсъездом задач.Если они с большим рвением поднимутся на свершения и первыми пойдут навстречу нынешним трудностям, то не будет неодолимых затруднений и неодолимой крепости.Задача всех членов партии - переняв душу и дух от поколения победителей войны, тех, кто непоколебимой духовной силой и героической борьбой одержал великую победу в Отечественной освободительной войне и, туго затянув пояс, за короткий срок успешно закончил послевоенное восстановление и строительство, - выполнять важную роль на самых трудных и тяжелых участках ударного труда.В успешном выполнении священных целей борьбы и задач, намеченных VIII съездом партии, на плечи членов новоизбранного центрального руководящего органа партии и всех товарищей делегатов возлагаются самые тяжелые задания.Задача членов новоизбранного центрального руководящего органа партии 8-го созыва - всегда, где бы они ни были, ни на минуту не забывать о высоком доверии и ожидании рядовых членов партии, всего народа и проявлять высокую ответственность и самоотверженность в борьбе за выполнение намеченных партсъездом задач, тем самым давая весомые результаты в своих делах.Дело всех товарищей делегатов - посвятить всего себя на порученных им постах и местах работы делу последовательного выполнения задач партсъезда, обсужденных и принятых самими собой, и настойчиво бороться.Вы, товарищи делегаты, как никто другой хорошо понимающие актуальные требования партии и революции, должны довести до глубокого сознания масс идею и дух партсъезда и своим личным примером поднять массы, чтобы в делах своей отрасли, своего подразделения был отмечен значительный прогресс.Товарищи делегаты!Для того чтобы завоевать новую победу дела социализма и достигнуть впечатляющего сдвига, надо быть готовыми к более трудной баталии за фронтальный прорыв.Теперь враждебные нам силы будут яростнее пытаться преградить нам путь вперед, а мир будет следить за тем, как осуществляются политическое заявление и боевая программа нашей партии.Все члены партии и беспартийные трудящиеся, все военнослужащие Народной Армии с горячим чувством верности надежно поддерживают план и решения партии своими практическими действиями, у нас имеется неодолимая сила единодушия и сплоченности. И наша победа - несомненна.Пусть все продвигаются вперед могучей поступью во имя успешного осуществления боевой программы, намеченной VIII съездом партии, во имя укрепления и развития славной Трудовой партии Кореи и победоносного продвижения вперед революционного дела чучхе, во имя нашего великого народа!(2021.01.13)Материалы предоставлены КНДР.