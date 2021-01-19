Музыкальный театр Иркутска в феврале 2021, оправдывая название, начнет самый короткий театральный сезон песнями, а именно концертом любимых композиций из советских фильмов, арий из оперетт, музыкальных отрывков из спектаклей «Зимние песни о главном».- Концерт намечен на 5 февраля, - говорят в Музыкальном театре. – В феврале премьер не будет. Идем на это осознанно, чтобы те, у кого на руках остались билеты с весны, могли обменять их и попасть-таки на выбранные спектакли. Так, что в афише будут такие постановки как «Любовь и голуби», «Юнона и Авось», «Собака на сене» и другие.Новые спектакли начнут показывать с марта, а премьерного показа мюзикла «Декабристы» иркутянам придется подождать, скорей всего, до мая. Билетные кассы, в том числе и онлайн, откроются 25 января.Напоминаем, что согласно ограничительным мерам, наполняемость зала будет всего 25%, а все зрители обязаны смотреть спектакли в масках, в фойе, а также в кассовой зоне, соблюдать социальную дистанцию. Для дезинфекции рук в Музыкальном театре установят аппараты для бесконтактной дезинфекции рук.– Также при входе в зрительское фойе также бесконтактным способом будет измеряться температура, - дополняют работники учреждения культуры.Музыкальный театр Иркутска в феврале 2021: репертуар на месяцМузыкальный театр Иркутска в феврале 2021: концерт-открытие\\"Зимние песни о главном\\"5 февраля, 18.30Цена билета: от 300 руб.