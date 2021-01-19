ТЮЗ Иркутска в феврале 2021 откроется премьерной постановкой. Спектакль «Мальчики» по пьесе Виктора Розова по мотивам романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы» на сцене Театра юного зрителя имени Александра Вампилова поставил иркутский режиссер Александр Гречман. Это не первая работа мастера в ТЮЗе, сибирскому зрителю он знаком по «Дуэли» о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина. В этот раз иркутский зритель окунется в творчество другого классика, однако, это будет особый взгляд на известный роман.«Купаться в океане событий и страстей романа «Братья Карамазовы» — блаженство», — писал драматург Виктор Розов. Но для своей пьесы он взял один мотив, можно сказать «особый», в котором сплелись первая любовь и первые потери героев», - гласит аннотация к спектаклю.Артисты обещают зрителю неожиданные повороты судеб, поучительные открытия, которые приведут всех к одному выводу – жизнь это прекрасно. Посмотреть «Мальчиков» смогут взрослые и дети старше 12 лет. Какие еще спектакли покажет ТЮЗ Иркутска в феврале 2021 пока неизвестно, идет составление репертуара. А показать театру есть, что.В то время, пока учреждения культуры были закрыты для зрителей, репетиции продолжались и кроме «Мальчиков» по В. Розову, актеры успели подготовить еще три премьеры. Это «Молодая гвардия» по одноименному роману Александра Фадеева, постановка для ребят старше 7 лет «По зеленым холмам океана» по сказке Сергея Козлова и капитальное возобновление постановки «Счастье мое» по пьесе русского драматурга Александра Червинского. У этого спектакля появился еще один актерский состав и новые декорации.ТЮЗ Иркутска в феврале 2021: где и когдаИркутский театр юного зрителя им. А. Вампилова, ул. Ленина, 23Спектакль «Мальчики», 12+12 и 13 февраля, 18.00Цена билета: 350-400 руб.