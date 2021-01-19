Театр кукол Иркутска в феврале 2021 наконец встретится со своими зрителями. Первое «свидание» состоится 27 февраля. Это будет премьера «Слоненок» для дошкольников и учеников начальных классов по мотивам стихотворений известного российского поэта Давида Самойлова.-Постановка иркутского режиссера Артема Яцухно объединит несколько поэтических историй, над художественным оформлением также трудилась иркутянка Дарья Усачева, - рассказали в Театре кукол. – Спектакль поможет малышам подготовиться к школе, а тем, кто в нее уже ходит, понять, что школа – это интересное приключение, новые друзья. Чего очень часто, осваиваясь со своей первой социальной ролью, школьники не успевают разглядеть.«Слоненок» поставлен на малой сцене, а с учетом наполняемости лишь на четверть зала посмотреть ее смогут за один раз только 12 человек. В связи с этим спектакли Театр кукол Иркутска в феврале 2021 и марте станут давать каждый день. Правда, это не всегда будет «Слоненок», но и, например, любимый у ребятишек «Колобок». Купить билеты онлайн можно будет уже с 22 января, кассы откроются 1 февраля.Кстати, «аистята» приготовили для зрителей еще несколько премьер. Две из них – это «Карлик Нос» и «Крошка Енот» - артисты надеются представить зрителям в марте, еще один спектакль «Аладдин» - в мае.Театр кукол Иркутска в феврале 2021: где и когдаИркутский областной театр кукол «Аистенок», ул. Байкальская, 32Спектакль \\"Слоненок\\"27 февраля, 11.00Цена билета: 500 руб. (билет нужно приобретать и на родителя)