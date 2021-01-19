В этом году зима щедра на сюрпризы. Особенно в январе. В первые дни года стоял серьезный мороз, испортил горожанам все выходные. Вот кто \\"дал приказ\\" на самоизоляцию! Сидели по домам, кушали салаты, смотрели телевизор...А как настали рабочие дни - так практически райская для сибирской зимы погодка. И опять температурные рекорды летят, и Крещенские морозы нас миловали.-Не совсем так, - рассказала \\"КП\\"-Иркутск заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. -Первые 10 дней января действительно оказались ниже нормы. А вторую декаду еще надо посмотреть. Хотя есть шанс, что окажется, что и она вне нормы. Только выше. Что касается крещенских морозов, то они просто задерживаются. И уже в ближайшие дни, а, конкретно, в ночь на четверг, 21 января, они и ударят. Накануне погода испортится, будет метель, но относительно тепло. А потом разъяснится и холодный фронт придет в город. Ночью ждем до -27.После наших почти романтических -12 днем это действительно морозно. Но если сравнить, например, с Катангой, где жахнет -50 при сегодняшних -35, вообще благодать, а не холод. Неожиданность в том, что антициклон долго не задержится. И уже в пятницу вернется приятное зимнее тепло.-Оно продержится примерно до следующего вторника, 26 января. А под конец января холод вернется. Крещенские морозы в Иркутске никогда так просто не отступали.