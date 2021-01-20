Коронавирус в Иркутске, 20 января. Борьба с новой коронавирусной инфекцией в регионе продолжается. Однако, ситуация стабильна – запас медикаментов, как и резерв коек в ковидных госпиталях есть, количество ежедневно выявляемых случаев за последнюю неделю снизилось - не более, чем у 260 человек подтверждается COVID-19 за сутки. Это позволило региональным властям внести изменения в указ губернатора об ограничительных мерах, например, разрешить работу театрам и филармонии.Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 20 января [данные уточняются]Коронавирус в Иркутской области, последние новости на 20 января: школьники и детсадовцы не будут сидеть домаВ Иркутской области риск заразиться коронавирусом в дошкольных и школьных образовательных учреждениях сейчас признан минимальным. Так решили в санитарно-противоэпидемической комиссии региона и приняли решение разрешить всем школам области, а также детсадам перейти на работу в штатном режиме. СОШ уже перешли на очное обучение, исключение составляет школа в поселке Жигалово – там пока карантин. Все дошкольники смогут пойти в сад с 25 января.Образовательные учреждения будут работать согласно всем санитарным нормам, принятым во время пандемии – обязательное измерение температуры, дезинфекция помещений, наличие антисептиков, регулярные проветривания.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 января: увеличивается количество прививочных пунктовПриангарье постепенно переходит к массовой вакцинации сибиряков. Записаться на прививку сейчас могут все желающие. Адреса и телефоны пунктов вакцинации от COVID-19 накануне опубликовал минздрав региона. Однако, их количество постоянно увеличивается. На этой неделе откроется еще как минимум три кабинета в Тайшете, Нижнеудинске и поселке Усть-Ордынский. На очереди – поселки Жигалово и Качуг.Возможно, своей очереди на вакцинацию придется подождать, ведь она проходит согласно поступлению препарата в регион. Иркутская область получила более восьми тысяч доз, часть из них уже использованы по назначению. Следующая партия объемом в 43 000 доз ожидается в первой половине февраля. О противопоказаниях – читайте здесь, а отзыв сибиряка уже прошедшего вакцинацию – тут.Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 20 января.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08