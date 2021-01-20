Женщина во время вспыхнувшего пожара была дома в польской деревне Вершина вместе с двумя детьми – младшей дочкой трех месяцев от роду и сыном 2-х лет. В тот момент, когда мать заметила дым, веранда уже полностью была охвачена огнем. Младенец был у нее на руках, с ним она бросилась сквозь стену огня. Затем вернулась в дом и, дыша дымом, пыталась найти старшего ребенка.- Из-за сильного задымления сделать этого женщина не смогла, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Она сама пострадала, у женщины – ожоги, как и у новорожденной девочки, с которой пришлось выбегать через огонь.Звонок пожарным поступил в 16.45. Первыми добралась к месту добровольная пожарная команда. Деревянный дом площадью 16 квадратных метров был охвачен огнем, произошло обрушение кровли и потолка.- Останки мальчика были найдены во время разбора конструкций, - констатируют спасатели. – Причина пожара уже установлена – это короткое замыкание электропроводки. На веранде в очаге возгорания обнаружен электрический кабель наружного освещения.После гибели ребенка на пожаре следователями Боханского отдела Следственного управления СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело. Идет расследование.Сотрудники МЧС Приангарья отмечают рост числа пожаров в регионе. За последние сутки эта смерть в огне не стала единственной. Также погибли двое мужчин: один накануне утром, второй – прошлой ночью. Как рассказали спасатели, один пожар возник из-за неисправности отопительной печи, второй – из-за короткого замыкания в холодильнике. По этим происшествиям также проводятся доследственные проверки.ЦИФРЫ342 пожара произошли в Иркутской области в 2021 году;244 из них возникли в жилом секторе;21 человек погиб, в их числе 2 ребенка;15 сибиряков получили травмы;58 человек удалось спасти.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08