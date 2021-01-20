Экзамен по выбору: абитуриенты сами выберут ЕГЭ для поступления в вузы Иркутска в 2021 году. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Правила приема в вузы в 2021 году серьезно изменились. И абитуриентам надо быть к этому готовым. Из основного. Теперь подать документы на поступление можно будет минимум на 2, а максимум на 10 направлений подготовки в рамках одного вуза. Раньше – только на три. Но количество этих направлений вузы устанавливают самостоятельно. И самое главное – изменения в экзаменах. Раньше был четко установлен список предметов, по которым принимали результаты тестирования. Теперь таких экзаменов только два. Третий – по выбору. Допустим, или история, или география. Где баллов больше, тот ЕГЭ и подаем. Появились еще и вступительные испытания, которые проводят в самом учебном заведении (не везде). Что предстоит абитуриентам, какие экзамены по выбору предлагают в вузах Иркутска?

— Для зачисления в вуз нужны результаты ЕГЭ, и раньше это был четкий список на каждое направление, - объясняет КП - Иркутск председатель приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев. - Например, на одно — русский язык, математика и физика, на другое — русский, математика и информатика. Теперь же вузы могут устанавливать несколько предметов на выбор, а какие из них предпочтительней — выбирает уже абитуриент. Вообще, существует список требуемых для поступления на различные направления предметов, утвержденный в 2020 году министерством науки и высшего образования РФ. В нем указаны обязательные предметы – их всегда два, и предметы на выбор — их, соответственно, несколько.

Экзамены по выбору: У педагогов - математика по желанию, а у филологов ее и вовсе нет

Математика, конечно, царица наук. Но деление на физиков и лириков еще никто не отменял, оно реально существует. Хотя и есть школьники, которые одинаково успешно грызут гранит любых параграфов, но это, скорее, исключение. Так что неудивительно – как только это стало возможно, из списка экзаменов у гуманитариев исчезла именно математика. От нее отказались филологи, лингвисты, историки, юристы, психологи, биологи и по большей части учителя. Немудрено, ведь недобор баллов по этому предмету закрывал возможности поступления для, вполне вероятно, талантливых ребят. Математики, между прочим, русский язык оставили…

-ИГУ, а еще точнее — каждое учебное подразделение университета, проработали предложенный министерством перечень, - отметил Дмитрий Матвеев . - По итогу мы оставили абитуриентам на выбор два предмета — это именно те предметы, знание которых необходимо для будущей профессии и которые будут изучаться при дальнейшем обучении. Что дает это изменение в процедуре приема. В первую очередь выигрывают абитуриенты — больше альтернатив. Причем они могут изначально выбрать для сдачи в школе тот предмет ЕГЭ из требующихся для поступления (не учитывая обязательные), который, по их мнению, они лучше знают.

Экономисты будут знать английский на пятерку

В главном экономическом вузе Иркутска –свои приоритеты. Конечно, про профильную математику или русский язык говорить не приходится. Это важно и нужно. А вот с третьим экзаменом по выбору ситуация нестандартная.

- Раньше надо было сдавать, допустим, на экономические специальности, математику, русский язык и обществознание, -говорит председатель приемной комиссии БГУ Ольга Пензина. –Теперь есть выбор – обществознание или английский. И, можно сказать, что хорошо зная иностранный язык, наши абитуриенты смогут поступить на огромный блок специальностей. И это дает большие возможности, ведь, как правило, дети занимаются языком основательно, с репетиторами. А получить высокие баллы по английскому на ЕГЭ легче, чем по обществознанию.

Можно с большой долей вероятности предположить, что абитура в БГУ разделится на две части. Городские школьники выберут третьим иностранный язык, а сельские, где преподавание английского до сих пор оставляет желать лучшего – обществознание.

Технари должны знать точные науки

Поэтому в ИРНИТУ «поставили» на традиции. Основные экзамены – конечно, профильная математика и русский язык. Третий ЕГЭ – свой у каждого блока.

-У нас по выбору на основные технические специальности – физика или информатика, -говорит заместитель председателя приемной комиссии ИРНИТУ Дмитрий Кокоуров. – На направления, связанные с химией – этот предмет или физика. И на направления, связанные с IT – информатика и физика. Мы рекомендуем сдавать оба, где больше наберут, то и зачтем. Бывают, например, и такие ситуации. Человек хочет поступить на информационные технологии, но по информатике нужный балл не вытянет. А человек-то талантливый! Он сдает физику, поступает и подтягивает знания уже здесь.

В «меде» - четыре экзамена и внутренние испытания

В иркутский мединститут всегда огромный конкурс. Этот год исключением не будет. Да и учиться непросто. На единственную программу бакалавриата – сестринское дело – предлагается сдать три экзамена – химию, биологию и русский язык. А на все остальные, это уже специалитет – четыре.

Смотрим. Будущие врачи всех специальностей, стоматологи и специалисты по медицинской биохимии будут представлять ЕГЭ по химии, биологии, математике и русскому языку. Тут предметы перечисляются в порядке убывания приоритетов. У фармацевтов первые две позиции ( самые важные) – биология и математика. Сурово! Но и это еще не все! По каждому из предметов есть еще и экзамены, которые придется сдавать в вузе. Они называются «вступительные испытания» и проходят в форме тестов. Завалил? Считай, не подтвердил свое ЕГЭ.

«Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний составляет: химия, биология, русский язык – 36 баллов. Для организации и проведения создаются предметные и апелляционные комиссии, составы которых утверждаются приказом ректора ИГМУ…Поступающие, получившие количество баллов ниже минимально установленных, лишаются права участия в конкурсном отборе для поступления».

Возмущаться бессмысленно. Вузы имеют теперь право на внутренние экзамены.

В аграрном вузе главное - биология

Но, правда, не на все специальности. А на профильный блок. Изучаем список. Ветеринары, агрономы и специалисты по лесу в качестве основных сдают, разумеется, русский язык и биологию. Экзамен по выбору - математика и физика или химия, в зависимости от профиля.

Те, кто получает в сельскохозяйственном вузе экономическую специальность, представят ЕГЭ по русскому языку и математике. На выбор здесь дается обществознание или история ( как вариант, есть и география). Будущие энергетики, инженеры, специалисты по землеустройству и ландшафту, по информационным технологиям ( словом, все представители сферы точных наук), сдают соответственно, русский язык и математику, а к ним, по личному усмотрению, физику или информатику.

Кстати, есть и новшества по зачислению. Никакой второй волны больше не предусмотрено. Сначала появится приказ на тех, кто поступает по льготам и на целевиков. А потом – на всех остальных.