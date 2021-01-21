Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 января: более 4200 человек в регионе поставили прививку от COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Коронавирус в Иркутске, 21 января. Ситуация с заболеваемостью под контролем, уже несколько недель количество случаев заражения, выявляемых в регионе за сутки, плюс-минус 260. И хотя число заболевших в Принагарье накануне превысило 46 000, большинство наших земляков справляются с болезнью – их уже более сорока с лишним тысяч.

- С середины декабря заболеваемость в регионе держится примерно на одном уровне, - отметил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков во время общения с пользователями соцсетей в прямом эфире.

Также чиновник рассказал, что в январе в день лаборатории проводят примерно 5-6.5 тысяч тестов на коронавирус. В целом, в сутки в Приангарье можно делать до 16 000 тестирований, но такой объем сейчас не требуется.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 21 января [данные уточняются]

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 января: на вакцинацию открылась электронная запись

Об этом накануне сообщили региональные власти. Теперь запись в прививочные пункты, где можно поставить вакцину от COVID-19, доступна и в электронном формате - через сайты Госуслуги и кврачу38.рф. Напомним, что массовая вакцинация в регионе будет проходить постепенно – по мере поступления препарата в регион. Кстати, в Приангарье имеется уже более 14 000 доз вакцины, порядка 43 тысяч доз ожидается в первой половине февраля. Адреса прививочных пунктов вы можете найти здесь.

Отметим, для того, чтобы получить защиту от COVID-19, вакцинация проводится в два этапа - препарат вводится дважды – второй раз через 21 день после первого. На повторную процедуру запись происходит автоматически.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 января: первый компонент вакцины поставили уже более 4200 добровольцам

- Ежедневно прививается до 700 человек, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. – По данным на утро, 20 января, привито 4205 человек одним компонентом и 1163 человека получили оба компонента.

Министр здравоохранения Иркутской области накануне сообщил, что все они чувствуют себя хорошо. КП-Иркутск о своем самочувствии рассказал один из первых привитых сибиряков.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 21 января.

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