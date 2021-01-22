ВКС устраняет последствия землетрясения

Фото: Начальник ЖКС № 12 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС) Новицкий Александр Иванович

Каким маленьким и слабым предстает человек перед землетрясением - грозным проявлением несокрушимой и неуправляемой природной стихии. Но так ли это на самом деле? Маленький и слабый, в новом тысячелетии человек учится двигать горы...

Землетрясение магнитудой 6,5 балла произошло на границе России и Монголии 12 января 2021 года в 6.50 по московскому времени, эпицентр находился рядом с озером Хубсугул.

Стихийное бедствие негативно отразилось на коммунальной инфраструктуре гарнизона «Белая» поселка Среднего Иркутской области, где расположены 33 многоквартирных жилых дома (4909 жителей), находящихся в эксплуатации жилищно-коммунальной службы № 12 филиала ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России по ВКС.

Землетрясение вызвало обрушение железобетонных плит перекрытия лотков теплотрассы на магистральный трубопровод. В результате обрушения плит магистральный трубопровод теплоснабжения был деформирован, произошла утечка теплоносителя в объеме более 250 кубометров, который напитал грунт и заполнил железобетонные лотки теплотрассы, при этом температура наружного воздуха составляла -27 градусов.

Для устранения аварии был развернут оперативный штаб во главе с руководителем жилищно-коммунальной службы, администрацией муниципального Среднинского образования и командованием войсковой части, создана оперативная группа, включающая две аварийные бригады и личный состав службы, всего 30 человек.

В короткие сроки авария была локализована в отношении 32 многоквартирных домов, их теплоснабжение осуществлялось в штатном режиме.

Незамедлительно была организована штатная коммунальная техника - тяжелый экскаватор на базе КРАЗ-255Б1, мотопомпы производительностью 78 м3/час и авиационные моторные подогреватели УМП 350-131 производительностью 350 м3/час для обогрева подвала жилого дома № 47, попавшего в зону ограничения теплового ресурса.

Фото: Начальник ЖКС № 12 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС) Новицкий Александр Иванович

На время устранения аварии теплоснабжение жилого дома № 47 было осуществлено по временной схеме через обратный не поврежденный трубопровод теплотрассы.

Основной сложностью для аварийных бригад было обильное насыщение грунта и железобетонных лотков теплоносителем. Оперативным штабом было принято решение применить при ремонте трубопровода новое техническое решение - фланцевые адаптеры, которые позволяют осуществлять их монтаж без полного осушения траншеи и без применения сварки.

Аварийно-восстановительные работы по устранению и восстановлению штатного теплоснабжения многоквартирных домов были завершены в течение 19 часов.

В результате совместных оперативных действий жилищно-коммунальной службы № 12 филиала ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России по ВКС и командования дальней авиации гарнизона «Белая» по устранению аварии жители многоквартирного дома практически не ощутили временных неудобств по ограничению коммунальных услуг.

Благодаря оперативной работе и применению современных технических решений, у коммунальных служб есть возможность на эффективное противодействие природной стихии, а значит, впереди новые открытия на долгом и трудном пути к контролю над стихией, до сих пор остающейся непокоренной.

Автор: Начальник ЖКС № 12 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС) Новицкий Александр Иванович