На улицах Улан-Удэ не будет ни одной бродячей собаки, заявили власти города. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Улан-Удэ ввели беспрецедентные меры борьбы с безнадзорными собаками. Масштаб такой, что, пожалуй, в России такого не делал никто и никогда. Бродячих псов отлавливают, домашних – чипируют и регистрируют. Обо всем по порядку.

Итак, в конце декабря в пригороде Улан-Удэ собачья свора нападает на 20-летнюю девушку, которая чудом остается жива. Самолетом санавиации ее увозят в Москву, ее спасением заняты лучшие хирурги страны. Это ЧП не было первым и, к сожалению, не было последним. Страсти в городе накалились. К тому же на окраинах все чаще находили мертвых лис, погибших от бешенства. Бездомные животные тоже им заражались и угроза была нешуточной. Власти республики под Новый год ввели в городе и еще нескольких районах режим повышенной опасности.

«В городе не должно быть ни одной бродячей собаки», - таково решение мэрии Улан-Удэ. Их отлавливают и собирают специальные бригады. А хозяевам дворовых собак на окраинах тоже пришлось изрядно понервничать. Они давно привыкли отпускать своих питомцев с цепи: погуляет – вернется! После того, как первые самостоятельно гуляющие псы начали попадать к отловщикам, горожане поняли – лучше держать их в усадьбе.

Между тем, вскоре бригады пошли по домам. Их задача – выяснить, зарегистрирован ли домашний питомец, поставлены ли ему прививки, стерилизован ли он. Если в городских квартирах хозяева породистых колли и терьеров заботятся об их здоровье, то судьба цепной дворняги печальнее. С этим в Улан-Удэ решено покончить. Кто-то из жителей пытался выгонять визитеров. Но есть решение: не хочешь регистрировать собаку – ее отберут. А хочешь держать в усадьбе – побывай в ветклинике, сделай прививки и стерилизуй. В городской станции по борьбе с болезнями животных даже ввели специальные скидки, чтобы уменьшить расходы.

Но это еще не все новшества. Народный Хурал ( Законодательное собрание) республики буквально 26 января будет рассматривать закон о штрафах за самовыгул. Наказания там предполагаются драконовские — до 50 тысяч рублей. А в администрации Улан-Удэ предлагают не только строить новые теплые приюты для собак за городом, но и ужесточить закон в отношении владельцев домашних животных. Так, все они должны будут страховаться на случай, если пес на кого-нибудь нападет. Животные должны быть стерилизованы ( речь не идет о породистых собаках). А те, кто берет на себя ответственность за большую бойцовую собаку, должен пройти обучение и получить на нее специальное разрешение.

С этим спорить никто не будет. Но два предложения от мэрии Улан-Удэ хозяев собак точно напрягают. О том, что желающие держать собак в квартире должны договориться с 75% жильцов своей многоэтажки (!!!!) и платить налог на собак ( хотя он в законе о содержании животных он уже и так прописан). Будут ли нововведения реализованы, покажет будущее.