"Он рвал мясо до костей": разъяренный алабай в Улан-Удэ набросился на школьников

Разъяренный алабай в Улан-Удэ набросился на двух школьников. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Алабай - собака очень спокойная и уравновешенная. Агрессию проявляет редко и только к чужим. Но если его разозлить - то держись. Последствия, к сожалению, предсказуемы. Может и насмерть загрызть. Пока достоверно неизвестно, что произошло вечером 22 января в пригороде Улан-Удэ - СНТ "Таежный". Пока известно только, что разъяренный пес напал на двух мальчишек, один из них очень сильно пострадал.

- В 18.45 в Детскую республиканскую клиническую больницу бригадой скорой помощи доставлены двое детей 11 и 12 лет, пострадавшие от укуса собаки, - сообщила КП-Иркутск пресс-служба минздрава Бурятии.

Один из приятелей, 11-летний, пострал меньше. Ему пес впился в руку - сначала одну, потом другую. Раны обработали, ребенка отпустили домой.

А вот второго ребенка собака потрепала очень сильно. У него серьезные раны на плече, бедре и спине. Видимо, алабай повалил ребенка, потому что медики обнаружили и опасные травмы головы. Сейчас мальчишке делают операцию. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

В МВД республики сообщили, что на месте ЧП работает оперативная группа.

-Уже начата проверка по этому случаю, - сообщили в пресс-службе МВД Бурятии. -Предстоит выяснить, как алабай оказался на улице и набросился на детей. Хозяину придется за это отвечать. Но одно дело, если он сорвался с цепи и совсем другое - если был отпущен на свободу. Все эти обстоятельства и предстоит выяснить, прежде чем принять решение об ответственности.

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