Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 января: более 16 800 человек заразились COVID-19 в областном центре с начала пандемии

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 23 января. Борьба с коронавирусной инфекцией в регионе продолжается, количество случаев заражения стремится к 47 тысячам, в лидерах по области – региональный центр – в Иркутске диагноз COVID-19 подтверждался более 16 800 раз.

Ситуация с заболеваемостью под контролем – есть резервный фонд коек в ковидных госпиталях, необходимые препараты, началась массовая вакцинация – более 6000 человек уже получили первую дозу вакцины (вторая вводится через 21 день). Адреса и телефоны прививочных пунктов - здесь.

Статистика COVID-19 в Иркутской области на 23 января: за сутки коронавирус подтвердился у 261 тестируемого, количество случаев заражения в регионе - 46 831. Выздоровели - 41 348 (+297 за сутки). Умерло за 24 часа еще 10 от COVID-19 и один зараженный - от иных заболеваний. Всего с начала пандемии скончалось уже 1788 человек с коронавирусом. В больницах 23 января - 2432 пациента.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 января: тесты на коронавирус будут делать в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском на базе городской больницы будут проводить по 200 тестов на коронавирус в сутки. Такая возможность появилась после того, как в городе открылась ПЦР-лаборатория.

- Данная лаборатория стала шестнадцатым учреждением, которое проводит исследования на COVID-19, - сообщили региональные власти.

После пандемии специалисты ПЦР-лаборатории будут проводить все необходимые исследования данным методом в области неонатологии, пульмонологии, урогинекологии и инфекционных патологий. Они уже прошли необходимую подготовку.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 23 января.

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