Несанкционированная акция в Иркутске 23 января 2021 прошла мирно и без происшествий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Живе Беларусь», - казалось бы, странно, но именно с такими лозунгами вышли на центральные улицы Иркутска участники несанкционированной акции. Толпа сибиряков собрались днем в центре столицы Приангарья и прошлась по главным городским магистралям. Шествие по всему маршруту сопровождали полицейские, сотрудники ДПС. И даже на время перекрыли одну из дорог, чтобы толпа могла безопасно перейти перекресток.

Кто собравшиеся? Люди абсолютно разных возрастов - пенсионеры, люди среднего возраста, студенты и школьники. В общей сложности, по предварительным подсчетам мэрии города, их было около 2500 человек. О каких-либо задержаниях сотрудники МВД не сообщают. Хотя участие в несанкционированных собраниях, митингах и шествиях уже является административным нарушением.

- Акция не была согласована в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, - рассказали КП-Иркутск в администрации города Иркутска. - Сотрудники полиции вели корректное сопровождение мероприятия.

Сами участники акции вели себя мирно, обошлось без погромов и провокаций. Спустя примерно два часа после сбора горожане спокойно разошлись.

Напомним, согласно Кодексу России об административных правонарушениях за участие в несанкционированных митингах и акциях грозит арест на 15 суток или в сто часов обязательных работ. Согласно пункту 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ также возможны и штрафы: до 20 000 рублей – для физических лиц, до 50 000 - для должностных, до 300 тысяч рублей - для юридических.

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