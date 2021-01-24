Поцелуй медведя в щечку: любвеобильная хищница в зоопарке без порции ласки не разрешает убирать в вольере. Фото: Сибирский зоопарк

- Вот так каждое утро умываются сотрудники нашего зоопарка, - комментируют зоологи кадры, на которых медведица Андрейка (получила имя в честь того, кто выкормил ее из бутылочки) самозабвенно зацеловывает сотрудницу зоопарка в поселке Листвянка, что на берегу Байкала.

Такую любовь годовалая хозяйка тайги проявляет не ко всем, а только к кинологу Оксане. Девушка эта смелая и храбрая. Она единственная из работниц не боится заходить в вольер к волкам. Вот и к медвежонку нашла подход такой, что стала его любимицей. В зоопарке смеются, что это сильно затрудняет условия труда: начать убирать вольер Оксана не может, пока не получит от косолапой подруги очередную порцию ласки. Кстати, язык у топтыгиных немного приятней, чем кошачий «скребок». Но вот дилемма – Андрейку этой осенью готовят к возвращению в дикую природу, не помешает ли такая «любовь» планам…

- Не помешает, - рассказали КП-Иркутск в Сибирском зоопарке в Листвянке. - Пока возраст зверя такие «каскадерские» трюки позволяет, к тому же любовь у медвежонка только к Оксане, не всех Андрейка обнимает и целует, кого-то может и укусить, близко к себе сильно никого не подпускает.

У медвежат, даже оставшихся без матери, как это было с Андрейкой - в зоопарк она попала примерно в 3 месяца, очень выражен сосательный рефлекс. Видимо так она его и проявляет.

Когда и где выпустят топтыгина, решаться будет с охотоведами. Отправка зверя в родную тайгу запланирована на август-сентябрь этого года. Но это произойдет только если специалисты решат, что медведица набрала нужный вес. Нагулять достаточно жира к этой зиме Андрейка не смогла – жила вместе с двумя братьями. А тут уж как в природе – выживает сильнейший. К кормушке они ее часто не подпускали, могли и стукнуть больно, зато отъелись первыми и осенью их выпустили в заповеднике. Эти точно не пропадут!

- Конечно, место, где выпускаем в тайгу хищников, мы выбираем тщательно. Чтобы и кормиться им было где, и поблизости не было населенных пунктов и других медведей, так как они будут делить территорию и выгонят чужаков, - говорят зоологи. – С Андрейкой все будет хорошо, чем ближе подходит возраст к половому созреванию – 3 года, тем ярче проявляется ее сущность. Дикий зверь есть дикий зверь...

Андрейку осенью 2021 года возможно выпустят в заповедник. Фото: Сибирский зоопарк

Увы, но медвежата в зоопарках и питомниках Иркутска появляются каждый год весной - это малыши, оставшиеся после нелегальной охоты на берлогу (топтыгины просыпаются примерно в середине-конце марта, в России охота на медведя разрешена только с 1 апреля), либо появившиеся на свет в неволе.

- В этом году мы также будем принимать медвежат, рожденных этой зимой, нам уже обещали привезти троих из Бурятии, - говорят в зоопарке Листвянки. – Прошлой весной взяли троих – двух из них выпустили. Несколько раз пришлось отказаться от мишек из-за того, что в условиях самоизоляции доходы были низкими – просто не прокормили бы. В этом году, надеемся, что сможем принять и больше. Растить молодняк «кучкой» для медвежат лучше.

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