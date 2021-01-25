Сибиряк спас из горящего дома 90-летнюю пенсионерку, которая в детстве угощала его черемухой

Анатолий Большаков первым пришел на помощь пенсионерке. Фото: личный архив Анатолия Большакова.

- Смотри, кажется, там что-то горит? – вскрикнул 23-летний житель города Кяхта Анатолий Большаков, когда вместе с женой и ребенком подъехал к дому своих родителей. Мужчина обратил внимание на густой черный дым, который валил с соседского участка. Анатолий поехал туда. Картину увидел страшную: крыша одноэтажного бревенчатого дома была полностью охвачена огнем, а снаружи никого – значит, жильцы в пылающем здании, и спасателей на месте нет.

- Сказал жене, чтобы быстрее вызывала пожарных, а сам помчался в ограду, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Анатолий Большаков. – Калитка была открыта. Правда, в дом попасть не удалось. Дело в том, что горела не только крыша, огонь захватил и веранду, то есть вход оказался заблокированным. Чтобы проверить, есть ли кто в доме, бросился к окну и начал стучаться.

И не зря. Буквально через несколько секунд показалась пенсионерка. Она находилась в комнате, которая пока не горела, но начинала заполняться дымом.

- Я не могу их открыть, что-то заклинило! - в слезах крикнула пожилая женщина, стоя рядом с подоконником, и отчаянно дергая за ручку старой деревянной рамы. Анатолий понял, что нужно быстрее разбивать стекло.

- Нашел полено, сказал бабушке, чтобы отошла подальше, и швырнул его в окно, - продолжает Анатолий. – Оно разбилось не полностью. Чтобы пенсионерка не поранилась, я убрал с рамы осколки и только после этого скомандовал ей вылазить. Она встала на стол, забралась на подоконник, и выбралась наружу. Я с улицы принял ее на руки, чтобы не упала. Мне еще помог удержать ее подбежавший сосед. Бабуля вылезла без верхней одежды, босиком. Но это не беда, главное, она надышаться едким дымом не успела.

Сгоревший дом, в котором находилась пенсионерка. Фото: ГО ЧС России по Бурятии

Тут и пожарные приехали, которые тушили дом еще 40 минут. Спасателям удалось отстоять стены здания, выгорела лишь крыша. Позже дознаватели выяснили, что пожар произошел из-за замыкания электропроводки на веранде. Ну а Анатолий, передав спасенную женщину приехавшим родственникам, вернулся к жене с ребенком и пошел в гости к родителям.

- Я ведь вспомнил эту пенсионерку, - заключает Анатолий. – Она подруга моей бабушки. В сентябре этого года ей исполнится 90 лет. В детстве мы с друзьями прибегали в ее ограду, и она постоянно угощала нас черемухой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейский в Рождество спас четырех человек на пожаре (Подробности)