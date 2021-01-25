Восстановиться после COVID-19 поможет «Кедр»

Фото: Санаторий «Кедр»

Число случаев заражения коронавирусом в Иркутской области превысило 45 тысяч человек и продолжает расти. Ежедневно в эту статистику попадает свыше 250 жителей региона. Заболевание у всех протекает по-разному, но многим, кто его перенес, требуется реабилитация. Сегодня такие восстановительные программы предлагает расположенный рядом с городом Саянском Иркутской области санаторий «Кедр». Здесь бронхолегочные заболевания лечат не только врачи, но и воздух - учреждение находится в настоящем сосновом бору.

Фото: Санаторий «Кедр»

Одна из санаторных программ - «Легкое дыхание» - направлена на реабилитационно-восстановительное лечение после COVID-19, пневмонии, ОРВИ. Ее цели - достижение ремиссии хронических заболеваний, повышение жизненного тонуса, работоспособности и толерантности к физическим нагрузкам, уменьшение симптомов хронического стресса, восстановление психического здоровья.

Программа рассчитана на 10 или 14 дней и включает прием врача, исследование крови, ЭКГ, пульсоксиметрию. Лечение предусматривает прием минеральной воды, кислородных коктейлей и фиточая. В зависимости от показаний назначают ванны, ингаляции, дыхательную гимнастику, массаж, спелеотерапию, грязевые аппликации и другие процедуры. Отдыхающие также могут плавать в бассейне, заниматься аквааэробикой, совершать прогулки и дышать сосновым воздухом.

Фото: Санаторий «Кедр»

COVID-19, ОРВИ, пневмонии, стресс от длительной изоляции, затрудненное дыхание по причине ношения масок, головные боли, ухудшение самочувствия, упадок сил - во всех этих случаях поможет программа «Легкое дыхание», которая включает не только оздоровление, но и соблюдение режима отдыха, полноценное питание, комфортное пребывание. Такой курс - это иммуностимуляция, антистрессовое действие и море положительных эмоций.

До 14 февраля в «Кедре» действует специальное предложение «Сибирское здоровье». По программе «Легкое дыхание» скидка при заезде на 10 дней составит 7 тысяч рублей, на 14 дней - 9 тысяч. Акция распространяется и на ряд других лечебных направлений.

Санаторий вблизи Саянска принимает гостей почти 30 лет. Сегодня это современная лечебная база, включающая около 200 различных процедур, диагностику и лабораторные исследования.

В «Кедре» используют сертифицированную грязь с клюквенных болот Присаянья, сероводородную воду для наружного применения, имеют два собственных источника с природной лечебной минеральной водой. Главное преимущество санаторно-курортного оздоровления в «Кедре» - комплексное использование уникальных природных лечебных факторов, основными из которых являются климатические условия, минеральные воды, лечебные грязи и радонотерапия. Благодаря этим факторам, собранным в одном месте, достигается не только максимальная эффективность оздоровления, но и долговременность полученных результатов.

Фото: Санаторий «Кедр»

Оздоровительные программы рассчитаны на все возрастные категории. В санатории, который работает круглый год, созданы условия, чтобы гости могли не только подлечиться, но и достойно отдохнуть. Корпуса представляют собой единый комплекс с номерами различной ценовой категории - от стандарта до люкса. На территории имеется бесплатный Wi-Fi. При этом обширная культурно-развлекательная база помогает на какое-то время забыть об интернете, заняться творчеством, увлечься играми на природе и в полной мере насладиться отдыхом.

КОНТАКТЫ

Телефон: +7 (39553) 7-04-65

Сайт: www.kurortkedr.ru

«Инстаграм»: kedrsayansk

На правах рекламы.