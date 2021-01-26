Подмочила репутацию: сибирячка в торговом центре в отместку справила нужду в раковину кухни за 160 тысяч рублей

Подмочила репутацию: сибирячка в торговом центре сходила в туалет в раковину кухни за 160 тысяч рублей. Фото: соцсети

Скандальное видео появилось в иркутских соцсетях. Снял его продавец мебельного магазина в одном из торговых центров Иркутска. Одна из посетительниц, использовала его отдел, а точнее товар, в качестве унитаза. На кадрах видно, как женщина средних лет просто залезла на раковину кухни, по словам автора поста, стоимостью в 160 тысяч рублей, и справила малую нужду прямо у него на глазах.

- Когда я спросила: «Где можно сходить в туалет?», мне грубо ответили, «Хоть где!», - закрывая лицо, объясняет свой экстравагантный поступок женщина. – Требую книгу о защите прав потребителей.

- Я вам не говорил, что можно сходить хоть где, - парирует автор съемки за кадром. – Это видео будет в Интернете.

Закончив «дела», женщина, как ни в чем не бывало, спрыгнула с раковины, подтянула нижнее белье (все ее прелести были скрыты шубой), кинув на прощание вежливое «Пожалуйста», удалилась.

Кое-какие подробности инцидента автор поста рассказал в описании к видео. Якобы в тот день хозяйка мебельного павильона попросила зятя подменить ее. Именно у него женщина, пришедшая с ребенком, и спросила, где можно сходить в туалет. Тот, по словам автора, ответил, что не знает, потому что подменяет человека на работе. Однако женщина не успокоилась, и продолжала спрашивать – где в ТЦ находятся удобства? Ответ: «Хоть где», женщину, судя по всему, устроил. Чтобы узнать, так ли все было, и было ли вообще, мы позвонили в администрацию торгового центра.

- Такой случай действительно был, - подтвердили «КП»-«Иркутск» в администрации ТЦ. – Только произошло это несколько дней назад. Что заставило женщину так поступить, мы пока не знаем, так как наших сотрудников в тот момент на месте не было. Скорее всего, какой-то конфликт с продавцом.

А вот одна из сотрудниц ТЦ, оказалось более информированной.

- Считаю, что здесь нужно стыдить не женщину, а сотрудника павильона, - говорит она. – Насколько я знаю, именно он спровоцировал ее. Посетительница спросила: «Где находится туалет?», а он ей нахамил, и ответил, мол, где хочешь там и делай свои дела. Вот она и сделала.

Что грозит сибирячке за ее маленькую месть за грубость, пока вопрос. Впрочем, и заявлялось ли об инциденте в полицию, история умалчивает.