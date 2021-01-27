«Выйду замуж за коллегу, голубоглазого блондина»: иркутянка на Святки нагадала себе суженого. Фото: личный архив.

Раз в Крещенский вечерок… Нет, иркутянка Вероника Гриднева не бросала валенок и не вызывала образ жениха в зеркале. Шесть лет назад в Святки она прямиком пошла к гадалке.

- В гадание и шаманство никогда не верила, да и сейчас отношусь к пророчествам, скорее, со скептицизмом и иронией, - признается Вероника. - Но в тот момент жизнь меня так скрутила, что не знала, у кого просить совет. Первый брак трещал по швам. Подруги подсказали ясновидицу - я и побежала к ней. Странный был денек! Все как в тумане. Даже название кафе, где мы встречались, не могу припомнить. Единственное, что врезалось в память - так это темно-зеленые глаза гадалки-блондинки. Ну и сам разговор, конечно! Я пришла с одним конкретным вопросом…

«Уходить от мужа или нет?» - выпалила сибирячка, едва присев на стул напротив гадалки.

«Уходи! У него судьба другая, встретит женщину постарше. И ты снова замуж выйдешь. И снова за коллегу, голубоглазого блондина», - пророчества полились рекой.

Вероника поразилась: думала, что ясновидица «включит» психолога, начнет расспрашивать про нее и жизнь семейную, а уж потом выдаст «предсказания». Мало что ли обманутых? Но вопросов ей не задавали, а все напутствовали:

«Над тобой беременность витает, скоро окажешься в положении. Но ребенка потеряешь. Долго потом не сможешь забеременеть. Позже родишь девочку, а затем еще одного малыша. Пол его не вижу - далеко очень. Ах да, и еще сменишь род деятельности».

- После встречи я сильно расстроилась, думала, развели меня, наивную, - вспоминает Вероника. - Но все стало сбываться! Началось с того, что через полгода мы с первым супругом развелись, и он действительно женился на девушке постарше. А я закрутила роман с коллегой, и осенью того же года мы сыграли свадьбу. Когда рассказала ему про свой поход к гадалке, он в шутку заволновался: не объявится ли тот напророченный блондин, меня отбивать? Сам-то он голубоглазый, но волосы темно-русые - под описание не подходит! А позже я увидела его старые снимки и обрадовалась: да это же он и есть мой суженый! В детстве был блондином, а с возрастом волосы потемнели.

А дальше все, как по книге. Первого ребенка она, как и напророчила незнакомка, потеряла. Вторым забеременела нескоро - дочка родилась только в 2019-м. И тут все сошлось.

И, в довершение всего, Вероника превратилась из горного инженера в интернет-маркетолога. А когда ей предрекали смену деятельности, думала, что всего лишь перейдет в другой отдел в компании.

- Тогда не придавала словам гадалки особого значения. Наоборот, старалась поскорее забыть этот разговор и жить, не думая, что там ждет впереди, - откровенничает девушка. - Но когда все стало совпадать, конечно, удивлялась. Разве ж так бывает? Только с одним предсказанием не хочу мириться - ясновидица говорила, мол, детей у меня будет только двое. А я мечтаю о большой семье с любимым, и верю, что так и получится. Кстати, моей маме в молодости тоже гадалка напророчила суженого - видимо, это у нас семейное.

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