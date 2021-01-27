Синоптики рассказали, когда морозы отступят от Иркутска Фото: Валерий ШАХОВ

Очередной холодный фронт, вернувшийся в Иркутск 26 января, надолго не задержится, но затем вернется вновь. Так синоптики говорят о морозах, которые после небольшой передышки вновь окутали Приангарье. В ночь на 27 января столбик термометра в Иркутске опустился ниже -30 градусов. Днем немного теплее: -25. И такая погода продержится еще как минимум сутки.

- Самый минимум ожидается в ночь на 28 января, - рассказывает «КП-«Иркутск» заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – В Иркутске ниже -30 градусов. К утру потеплеет до -23. Но, при этом будет дуть порывистый юго-восточный ветер до 11 м/с. Также пойдет снег. На западе региона с -41 потеплеет до -20.

Самыми теплыми днями на этой неделе, по словам синоптиков, станут пятница и суббота. 29 января в Иркутске -12,-14 градусов, 30 января всего -8,-10. Снег, хоть и небольшой, но продолжит пробрасывать. А вот в воскресенье, 31 января горожанам вновь придется утепляться и все дольше времени проводить за прогревом автомобилей.

- В воскресенье температура начнет стремительно понижаться по всей области, - продолжает Юлия Янькова. – В Иркутске, как минимум до среды, 3 февраля, по ночам ожидается ниже- 30, а днем -20.

Но, расстраиваться не стоит. По мнению синоптиков, эти морозы, скорее всего, станут последними этой зимой.

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