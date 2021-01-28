Заявления на путевки в детский лагерь начали принимать в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

После долгой зимы размяться на свежем воздухе, отдохнуть, повеселиться со сверстниками - лучший отдых для детей. В Иркутской области начали принимать заявления на путевки в санатории и летние лагеря. Документы уже подали 2 659 сибиряков.

- Пока только принимаем заявки на летний отдых, но как именно он будет организован, трудно сказать - никто не знает, как поведет себя пандемия, - говорят в министерстве соцразвития, опеки и попечительства Приангарья. - Но кое-что точно изменилось. Например, этим летом не будет палаточных лагерей.

А те, что откроются, заполнят только на половину - таковы требования Роспотребнадзора. И действуют они по всей стране до 1 января 2022 года. Чем меньше толпа, тем ниже риски, что инфекция распространится.

Остальные условия не изменились. Чтобы получить путевку, родителям или опекунам нужно обратиться в ближайший центр соцобслуживания.

Итак, кому положен бесплатный летний отдых? Сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, или кого воспитывает только мать или только отец. Кроме того,в лагерь или санаторий их бесплатно привезут.

А вот работающим родителям нужно будет доплатить 20% от стоимости путевок. По словам специалистов, они в этом году в Приангарье подорожали, но не сильно - до 14-15 тысяч на ребенка.

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Горячая линия по вопросам летнего отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, телефон: (3952) 52-75-41.