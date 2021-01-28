Эксперт рассказал, сколько денег сибиряки тратят на продукты и коммуналку Фото: Александр ГЛУЗ

Сколько денег нужно иркутянам для счастья? Всего-то 157 тысяч в месяц! Да-да, именно такую сумму вывел портал Superjob.ru, проведя интернет-опрос среди наших земляков. Впечатляет! Хотя во многих регионах запросы еще выше. В Москве - 220 тысяч, в Новосибирске - 170 тысяч, в Красноярске - 163 тысячи.

«Аппетит-то у вас хороший», - с иронией откликнулись сибиряки на эту новость в соцсетях.

«Нет, ну так и есть - цены-то нынче космические на все», - парировали другие.

«Езжайте на севера зарабатывать», - подытожили третьи.

Продукты и услуги ЖКХ съедают полбюджета

Иркутск - не Москва. Откровенно говоря, доход в 100 тысяч рублей здесь уже кажется потолком. Нет, конечно, заработать такую сумму вполне реально. Заглянем в банк вакансий минтруда Приангарья. Высокие доходы сулят, например, врачам-специалистам, а еще квалифицированным рабочим на вахту - асфальтобетонщикам высшего разряда, геодезистам, ведущим инженерам, водителям и заведующим столовой. Так что совет «езжать на севера» - вполне резонный. В городе платят меньше.

Тогда откуда нарисовалась желаемая зарплата в 157 тысяч? Эксперты говорят, данные интернет-опросов и реальность все-таки расходятся.

- Если смотреть объективно, то достаточным в Иркутске можно назвать доход в 60 - 70 тысяч рублей, - комментирует кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления Института социальных наук ИГУ Виктор Чебунин.

А теперь посчитаем, из чего складывается зарплата, необходимая для счастья.

- Самая главная статья расходов в семейном бюджете - продукты, - продолжает экономист. - Оптимально, на это уходит 25 - 30% зарплаты. Далее коммунальные услуги - около 10% от доходов. В Иркутской области медианная зарплата (когда у одной половины населения доход ниже, а у второй выше, чем эта сумма) составляет 25 тысяч рублей. Из них на еду и услуги ЖКХ тратится примерно 12 тысяч, то есть почти половина.

В пандемию научились экономить на развлечениях

Хорошо если оставшуюся сумму можно потратить на себя: на одежду, отпуск, пополнить копилку. А если еще кредиты? Например, к концу 2020-го был бум на покупку квартир - и теперь к обычным тратам сверху прибавилась ипотека, а это примерно 15 - 20 тысяч в месяц. Ремонт и холодильники-стиралки в новую квартиру - тоже в долг, как и машину.

Более того, даже на путешествия берут займы… Эксперты говорят, закредитованность населения нынче высокая. А если больше половины зарплаты уходит на закрытие долгов, то, по словам специалистов, впору объявить себя банкротом, чем пытаться свести концы с концами.

- К слову, пандемия изменила структуру расходов, - говорит Виктор Чебунин. - На развлечениях люди стали экономить: важнее купить продукты, цены на которые растут, лекарства, и оплатить коммуналку, чем сходить в кино.

Данные Иркутскстата в подтверждение: в 2020-м сибиряки урезали расходы на обеды в кафе и ресторанах, услуги и покупки. А на еду, действительно, тратили больше, чем в 2019-м.

Получается, чтобы быть счастливым, надо покрыть все обязательные расходы, и еще остаться в плюсе. Даже если сибиряк получает среднюю зарплату по Приангарью (а это 48,4 тысячи рублей до вычета налогов, по данным Иркутскстата за январь-ноябрь 2020-го), то половину сразу отдает за ипотеку, вторую тратит на еду, коммуналку, лекарства и проезд, а на себя любимого остаются копейки. Получать тройную зарплату - мечта.

- Если остаются свободные деньги, то я бы советовал не жить одним днем, растрачивая их на мелочи, а копить. При этом жилье, на мой взгляд, нестабильная инвестиция: да, сейчас оно дорогое, но в перспективе, лет через 10 - 12, может подешеветь, - делится мнением эксперт. - А вот драгметаллы, золото, уверен, не обесценится. Еще стоит изучать инвестирование: ни в коем случае бездумно не вкладываться в некие пирамиды, а советоваться с независимыми финансовыми консультантами и находить инструменты для накопления денег.

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