Коронавирус в Иркутске, последние новости на 27 января: COVID-19 в регионе больны более 9.5 тысяч человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 27 января. Выздоравливает все больше, заражается все меньше – такое положение дел с распространением новой коронавирусной инфекцией наблюдается в регионе последние дни. Примерно с середины декабря прошлого года в Приангарье ежедневно подтверждается диагноз у минус/плюс 260 человек. Выздоравливает иногда меньше этого числа, а иногда и больше заболевших. Накануне, например, их было 319, сегодня, 27 января, уже 369.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 27 января такова: за сутки COVID-19 подтвердился еще 263, число случаев инфицирования в регионе – 47 875. В больницах сегодня находятся 2104 пациента, еще у 7463 заразившихся болезнь протекает в легкой форме и госпитализация в ковидные госпитали им не потребовалась, они лечатся дома. Всего заболевших, по данным на 27 января, 9567 человек.

За сутки выздоровели 369 человек, всего с COVID-19 справились 42 374 сибиряка. Увы, медики снова сообщают о потерях. Скончались еще 11 человек, COVID-19 стал причиной смерти 10 из них. С начала пандемии в региона коронавирус унес жизни уже 1629 подхвативших заразу, еще 204 с таким же диагнозом имели в анамнезе и другие тяжелые заболевания, которые и стали причиной их гибели.

Коронавирув в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 27 января: СПА-салоны, солярии и сауны работают без ограничения по времени

Теперь отдохнуть и расслабиться в сауне или СПА-салоне можно и после 23.00. Ограничения по времени для них, а также соляриев сняты. Об это накануне сообщили в Службе потребительского рынка и лицензирования Приангарья.

Напомним, эти ограничения действовали с осени прошлого года, когда в регионе началась вторая волна заражений коронавирусом. Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионе стабилизировалась, в декабре началась массовая вакцинация. Количество получивших первый компонент вакцины еще 24 числа превысило 8.5 тысяч человек.

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