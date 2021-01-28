Региональный ритейлер «Слата» продолжает расширять свою сеть

Фото: ООО «Маяк»

В 2020 году «Слата» отметила свое 18-летие. К этой дате региональный ритейлер подошел с серьезными достижениями. На сегодняшний день в группу компаний входят 80 супермаркетов «Слата» и 237 дискаунтеров «ХлебСоль». Сеть последних по итогам 2020-го выросла на 22%, а супермаркеты расширили ассортимент товаров местных производителей. В этот же период открыли две новые «Слаты» и обновили 20; появилось 48 магазинов «ХлебСоль». При этом торговая сеть продолжает расти. В планах на 2021 год еще два супермаркета, а также 50 дискаунтеров в Иркутской области и в Забайкальском крае. Продолжится и сотрудничество с местными производителями. Предполагается, что доля продуктов Приангарья в торговой сети «Слата» увеличится до 25%.

Фото: ООО «Маяк»

Как отметил исполнительный директор ТС «Слата» и «ХлебСоль» Ярослав Шиллер, дискаунтеры - это то, что востребовано сегодня. В прошлом году они открывались, в том числе, в Усть-Илимске, Усть-Куте, Новой Игирме.

- Северные территории нуждаются в качественных и доступных магазинах, - подчеркнул он.

Общая площадь складов регионального ритейлера возросла с около 17 тыс. м2 в 2019 году до 32 тыс. м2 в 2020-м.

Фото: ООО «Маяк»

Чтобы снизить стоимость логистики и в целях беспрепятственного развития, в прошлом году в Братске и Чите компания создала два распределительных центра.

Как пояснил руководитель дирекции по управлению логистикой ТС «Слата» Дмитрий Ишевский, их открытие способствовало повышению уровня сервиса поставок в магазины и усилению позиций компании относительно федеральных сетей.

Торговую сеть в настоящее время отличает и взаимодействие с местными производителями. И если в прошлом году в супермаркетах была представлена продукция 14 предприятий Приангарья, то в 2021-м это число возрастет до 50, а товарооборот может увеличиться в 10 раз.

Не секрет, что в 2020-м люди в целом реже ходили по магазинам. Однако средний чек по сети «Слата» вырос на 13% и составил 408,2 рубля. Росту товарооборота способствовали, в том числе, различные акции. К примеру, «Эмоджимания» увеличила этот рост на 4,6%.

Особое внимание в 2020-м торговая сеть уделяла вопросам безопасности как сотрудников, так и покупателей. Расходы на данную статью возросли по сравнению с 2019 годом в 20 раз.

К сегодняшнему дню в супермаркетах «Слата» установили 50 касс самообслуживания, которые являются разработкой собственного IT-департамента.

Фото: ООО «Маяк»

Плюс ко всему в прошлом году компания начала усиленно развивать онлайн-продажи, обновила интернет-магазин, максимально задействовала приложение «Моя «Слата». Как сообщил руководитель IT-департамента Константин Хлебас, сейчас региональный ритейлер планирует создать на базе slata.online электронный торговый центр по типу маркетплейса, где будут представлены разные категории товаров.