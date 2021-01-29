Как вырастут тарифы на коммуналку с 1 июля в Иркутской области. Фото: Тимур ХАНОВ

На днях жители Приангарья отчитались перед управляющими компаниями и энергетиками, сколько за прошедший месяц использовали горячей и холодной воды, сколько сожгли света. Почти у всех сегодня стоят счетчики - так выгоднее. Хотя электроэнергия у нас и стоит дешевле, чем где-либо в стране, в последнее время стала дорожать. Кстати, с 1 июля 2021 года по традиции за все будем платить дороже. Из большого списка коммуналки подешевеет только вывоз мусора. «КП» -Иркутск выяснила, что почем.

- С 1 июля 2021 года для городского населения установлен тариф на электрическую энергию 1,23 рубля, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - В первом полугодии свет иркутянам обходится в 1,17 рубля за кВт.ч.

Тарифы регулирует Служба по тарифам Иркутской области. Еще из важного - с января снова считаются пени за несвоевременную оплату, так как большинство ограничений, связанных с коронавирусом, сняты и регион живет нормальной жизнью.

Тариф на электроэнергию 2021 в Иркутске растет, на селе цены тоже изменятся. Они вырастут с 0,819 рубля за кВт.ч до 0,861 рубля. Постепенный рост стоимости и перебои с электричеством зимой из-за перегрузок сети со временем, вполне вероятно, заставят жителей пригорода Иркутска отказаться от поголовного электроотопления домов. Не исключено, что кто-то уже подумывает о покупке счетчика с двусоставным тарифом. В городах, где электричество дороже, они распространены - в этом случае в пиковый период пришлось бы платить больше - 1, 346 горожанам и 0,942 жителям сельских территорий, зато ночью много меньше - 0,778 и 0,545 соответственно. А современная техника имеет режим отложенного старта, позволяющий экономить, например при стирке или готовке.

Вырастут с 1 июля 2021 в Иркутске и другие тарифы, не только на электроэнергию. Так, если сейчас мы платим за холодную воду 12,94 рубля за кубометр, то через полгода сумма вырастет до 13,45 рубля. На самом деле и это немного, разница в стоимости компенсируется из бюджета. Отопление обходится нам в 1466,72 за гКал, а подорожает до 1522,45. При расчете стоимости горячей воды, кроме этих цифр (так называемого компонента на теплоэнергию), учитывается еще и компонент на теплоноситель, он рассчитывается в кубометрах и вырастет в цене с 23,41 до 23,75 рубля. Водоотведение тоже подорожает. Сейчас в платежках значится 15,73 рубля за кубометр, а будет 16,35.

Прежде чем пенять на коммуналку и расходы на нее, сравните с тем, сколько за это приходится выкладывать соседям.

Так, в Красноярске, например, нужно тщательно считать киловатты и не допускать их перерасхода, потому что они платят по 1,90 рубля за кВт.ч. Но это если уложатся в норму, а если нагорит слишком много, стоимость возрастает до 3,05 рубля. Согласитесь, порядком. Вот где нужны счетчики с дешевым ночным тарифом.

В Кемерове экономят дорогое электричество (оно у них по 2,51 рубля) за счет установки газовых плит. Цена за свет в этом случае подскакивает до 3,59 за кВт.ч, зато очень серьезная экономия выходит за счет приготовления еды. Лампочки заменяются на энергосберегающие и в Улан-Удэ, и в Новосибирске.