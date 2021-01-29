Дружил с Распутиным и мечтал сыграть в спектакле по пьесе Вампилова: иркутяне вспоминают Василия Ланового Фото: Олег УКЛАДОВ

28 января 2021 года умер известный российский актер театра и кино Василий Лановой. Всенародно любимого и одного из самых красивых артистов страны, который скончался от последствий коронавируса, сейчас вспоминают в каждом уголке России. Одно из любимых мест самого Василия Семеновича, куда он не раз приезжал с театральными гастролями, был Иркутск. Здесь он не раз играл в спектакле «Три возраста Казановы».

- Иркутск я полюбил давно и навсегда, - признался Василий Лановой в октябре 2012 года, когда приезжал в Приангарье на фестиваль семейного кино.

2012 года. Иркутск. Два великих актера Василий Лановой (слева) и Валерий Золотухин Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Влекло главного «офицера» страны в далекую Сибирь не только озеро Байкал, но и дружба с писателем Валентином Распутиным. А познакомила двух великих людей выпускница ГИТИСа иркутянка Ольга Пинижина, которая сейчас живет в Москве.

- Их первая встреча состоялась в Иркутске в июне 1994 года на юбилее газеты «Советская молодежь», в которой я работала театральным критиком, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Ольга Пинижина. – Я занималась концертной программой и пригласила Василия Семеновича, с которым дружила с 1976 года. Во время первого же разговора Василий Лановой и Валентин Распутин выяснили, что в Москве они живут недалеко друг от друга – в районе Сивцева Вражка на Арбате. То, что они сдружились, неудивительно. Оба безумно любили Россию. Помню, как Василий Семенович переживал, когда Распутина не стало.

Одна из последних встреч Василия Ланового и Валентина Распутина на иркутской земле состоялась в мае 2012 года. После спектакля они вместе поехали на берег Байкала, в Листвянку. Там, артисту устроили экскурсию в Лимнологический музей, а также сводили на рынок сувениров. На память о Байкале Василию Семеновичу подарили статуэтку бурятского божества из чароита. А одна из продавщиц сувениров вручила Лановому кружку из бересты с местной символикой. Артист, не растерявшись, сразу зачерпнул ею воды из озера и выпил.

Василий Лановой во время поездки на Байкал в 1994 году. На фото Василий Семенович с Ольгой Пинижиной и артистом Театра Вахтангова Алексеем Кузнецовым (справа). Фото: предоставлено "КП"-Иркутск" Ольгой Пинижиной

- Мы были с Василием Семеновичем на Байкале и в 1994 году, - продолжает Ольга Пинижина. – У меня даже общее фото сохранилось. Кстати, во время таких поездок в регионы Лановой вообще не отказывался ни от чего. Например, на юбилее газеты в Иркутске у него в программе было только одно выступление. Однако, его пригласили провести еще один творческий вечер в областной библиотеке. Я ему сказала: «Если не хотите, ехать туда не обязательно». А он сразу отрезал: «Оля, ты что, раз меня сюда пригласили, значит, я должен сделать все, о чем меня просят. Это мой долг». А во время других гастролей, его поселили в одноместный номер. Когда опомнились и предложили люкс, Василий Семенович ответил: «Вы что с ума сошли, не нужно, я же сюда работать приехал».

Ольга Пинижина признается, что Василию Лановому можно было в любой момент обратиться за советом. Последний раз Ольга Пинижина видела Василия Ланового в ноябре 2020 года в Москве, на открытии мемориальной доски другому великому артисту Владимиру Этушу. Василий Семенович был как всегда красив, бодр и улыбчив…

Ноябрь 2020 года. Одна из последних фотографий Василия Ланового с женой Ириной Купченко. Фото: предоставлено "КП"-Иркутск" Ольгой Пинижиной

Знаком с Василием Лановым был и директор Иркутского драматического театра имени Н.П. Охлопкова Анатолий Стрельцов.

- Беседовать с Василием Лановым было одно удовольствие, - говорит Анатолий Стрельцов. – Он был очень умный, эрудированный. Очень ценил русский психологический театр, литературу, режиссуру. А еще он просто компанейский мужик. Мы часто отдыхали в одном санатории актеров в Сочи. Так Василий Семенович, который всегда держал себя в спортивной форме, организовывал волейбольные турниры. Собирал команды из актеров. Сам он играл отлично.

На счету Василия Ланового сотни сыгранных ролей в кино и театре, которые зрители будут помнить всегда. Но, есть и те, которые исполнить великому артисту не удалось.

- Василий Семенович рассказывал, что мечтал сыграл в спектакле «Зилов» по пьесе «Утиная охота» иркутского драматурга Александра Вампилова, - говорит Ольга Пинижина. – Он даже предлагал это главному режиссеру Театра Вахтангова Евгению Симонову. Но тот отказался ставить пьесу о советском самоубийце. Кроме того, Лановой хотел сыграть Сарафанова в другой пьесе Вампилова «Старший сын». Не довелось…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не стало Василия Ланового - капитана Грея из «Алых парусов», Вронского из «Анны Карениной», Вольфа из «Семнадцати мгновений весны» (Подробности)

Народный артист СССР Василий Лановой в Иркутске:«Моя любовница – кинематограф» (Подробности)