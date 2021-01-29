Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 января: 40% коек в ковидных госпиталях региона свободны Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 29 января. Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе полностью под контролем – 40% коек в ковидных госпиталях Приангарья находятся в резерве, бесплатных лекарств для тех, кто лечится амбулаторно – то есть дома, хватит на три недели, ожидается новое поступление.

Темпы распространения сохраняются уже на протяжении месяца – ежедневно плюс/минус 260 положительных тестов. Количество заболевших с начала пандемии уже больше 48 тысяч, но большинство из них уже выздоровели – эта цифра 29 числа стремится превысила 43 000.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 29 января: за сутки COVID-19 подтвердился еще у 266 заболевших. Число случаев инфицирования в регионе - 48 406, из них выздоровели 43 029 (за сутки +259). В больницах остаются 1937 человек, 7493 зараженных получают лечение амбулаторно.

Увы, Оперативный штаб сообщает о новых смертях - 8 пациентов умерли от коронавируса, еще двое с таким же диагнозом от иных тяжелых болезней. Всего с начала пандемии скончалось 1852 подцепивших заразу, COVID-19 стал причиной смерти 1646 из них.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 января: сибиряков ждут новые ослабления ограничительных мер

На последнем заседании санитарно-эпидемической комиссии Приангарья был принят ряд решений, которые ослабят ограничительные меры во время пандемии. Об этом накануне рассказала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Так, в скором времени студентам вузов и колледжей разрешат перейти на очное обучение, также возможно снятие ограничений в работе ресторанов. Напомним, сейчас они могут принимать посетителей только до 23.00. Все это будет в скором времени обсуждаться на Оперативном штабе региона по коронавирусу.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 января: количество тяжелых случаев течения болезни уменьшилось

Впервые в ковидных госпиталях Приангарья количество тяжелых больных снизилось до 140, на аппаратах ИВЛ 60 из них. В целом, по данным на 28 января, пациентов с COVID-19 в больницах было меньше двух тысяч.

Такие показатели регистрируются впервые за долго время. Бессимптомно коронавирус переносят четверть заболевших, примерно у 50-60% отмечаются все признаки ОРВИ, у 16 % - тяжелые пневмонии.

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