"Деды Морозы, гоол!": в Иркутске прошел спортивный слет зимних волшебников

"Деды Морозы, гоол!": в Иркутске прошел слет зимних волшебников.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
"Дед Мороз, гоол! А что? Футбол есть футбол, пусть даже на снегу. И если главный волшебник года при всем положенном обмундировании на воротах, то ему вполне можно попытаться и забить. Если, конечно, получится. Так, вполне весело и по-спортивному прошел в Иркутске Всероссийский день Дедов Морозов и Снегурочек. Оказывается, есть и такой праздник, можно сказать, профессиональный.
Дед Мороз и Снегурочка, к стартам готовьтесь!
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
А поскольку главные зимние персонажи всегда в движении ( им ух сколько километров им приходится пробежать, чтобы всех желающих поздравить, тут даже традиционные олени и волшебная тройка лошадей не сильно спасают), то и соревнования у них были веселые и задорные.
Снегурочки, поехали!
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Все как полагается. Гонки Дедов Морозов на картинге, фигурное катание Снегурочек, полоса препятствий для "старичков"–альпинистов, турнир по снегоболу и даже хоровод. Словом, смотрите наш фототчет с первого слета Дедов-Морозов. Сами все поймете.
Фигурное катание: Дед Мороз и Снегурка показывают класс.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
И эта сказочная пара тоже хочет принять участие в зимних забавах. Отдохнуть! А то все приходится тысячи километров на оленях пролетать, письма малышей читать да желания исполнять.
Дед Мороз и Снегурочка, на старт!
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сезон фигурного катания в разгаре.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Если Дед Мороз на воротах, то гол забить удастся?
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Дед Мороз, вперед!
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Удар! Гол! Чем Дед Мороз не нападающий?
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Настоящий Дед Мороз - альпинист и высоты не боится.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Мы, волшебники, не прощаемся с вами! До новых встреч!
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА