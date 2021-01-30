"Деды Морозы, гоол!": в Иркутске прошел спортивный слет зимних волшебников

"Деды Морозы, гоол!": в Иркутске прошел слет зимних волшебников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Дед Мороз, гоол! А что? Футбол есть футбол, пусть даже на снегу. И если главный волшебник года при всем положенном обмундировании на воротах, то ему вполне можно попытаться и забить. Если, конечно, получится. Так, вполне весело и по-спортивному прошел в Иркутске Всероссийский день Дедов Морозов и Снегурочек. Оказывается, есть и такой праздник, можно сказать, профессиональный.

Дед Мороз и Снегурочка, к стартам готовьтесь! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А поскольку главные зимние персонажи всегда в движении ( им ух сколько километров им приходится пробежать, чтобы всех желающих поздравить, тут даже традиционные олени и волшебная тройка лошадей не сильно спасают), то и соревнования у них были веселые и задорные.

Снегурочки, поехали! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все как полагается. Гонки Дедов Морозов на картинге, фигурное катание Снегурочек, полоса препятствий для "старичков"–альпинистов, турнир по снегоболу и даже хоровод. Словом, смотрите наш фототчет с первого слета Дедов-Морозов. Сами все поймете.

Фигурное катание: Дед Мороз и Снегурка показывают класс. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И эта сказочная пара тоже хочет принять участие в зимних забавах. Отдохнуть! А то все приходится тысячи километров на оленях пролетать, письма малышей читать да желания исполнять.

Дед Мороз и Снегурочка, на старт! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сезон фигурного катания в разгаре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если Дед Мороз на воротах, то гол забить удастся? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дед Мороз, вперед! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Удар! Гол! Чем Дед Мороз не нападающий? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящий Дед Мороз - альпинист и высоты не боится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА