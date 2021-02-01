До остановки только бегом: как Иркутск переживает 40-градусный мороз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 40-градусного мороза начался последний зимний месяц в Иркутске. Ранним утром 1 февраля многие горожане не смогли завести свои промерзшие автомобили и отправились на работу либо на такси, либо перебежками преодолевали расстояние до остановок общественного транспорта. Правда, температурный рекорд не побит. По наблюдению синоптиков, самое морозное 1 февраля было зафиксировано в далеком 1929 году. Тогда столбик термометра днем показывал -45 градусов.

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а что же дальше, сколько еще терпеть эти холода? – резонно спрашивают иркутяне. Спешим успокоить, потепление, причем резкое уже близко.

- Во вторник, 2 февраля в Иркутске еще прохладно - 22, - 24 градуса, - комментирует заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Затем начнется резкое потепление. 3 февраля потеплеет до -9, -11. Ну а 4 февраля нас и вовсе ждет весенняя погода. Всего -3, -5. И такая высокая температура продержится до конца недели.

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. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА