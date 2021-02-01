«Моя модная маска»: в «Комсомолке» наградили победителей конкурса

Победители конкурса "Моя модная маска" ( слева направо): Костя Лазарев, Зарина Шодиева, Кира Дудина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около 100 человек, среди которых большинство – мальчишки и девчонки, приняли участие в конкурсе «Комсомолки» в Иркутске «Моя модная маска». Рисунки, эскизы, фотографии средств защиты от коронавируса и других инфекционных заболеваний с оригинальным декором представили участники конкурса. Главная творческая идея конкурса -– сделать эпоху COVID, в которую нам всем доводится жить, не просто безопасной, но и яркой. Раскрасить ее в прямом смысле этого слова.

И это удалось. Сегодня можно сказать точно. Каких только работ мы не получили, какие только цвета не использовали для украшения масок участники конкурса! Среди этих работ не было только серых и скучных. Накануне в пресс-центре «Комсомолки» мы собрали самых-самых. Победителей конкурса, за работы которых самое лучшее в мире жюри – народное – отдало больше всего голосов на сайте.

Рисунок Зарины Шодиевой.

Знакомьтесь! Зарина Шодиева. За ее вариант маски с пойманным в клетку злобным вирусом проголосовали 1177 человек.

-У меня была такая идея – маска защищает от коронавируса и он буквально в ней застревает, - рассказывает 17-летняя Зарина.

Она сама будущий медик, студентка иркутского колледжа. Поэтому знает, что рисует и мыслит очень точно. Маски и в самом деле помогли не допустить ситуации, когда инфекция передавалась бы бесконечно.

Рисунок Киры Дудиной.

Второе место ( да что там, тоже победа!) у 9-летней Киры Дудиной из поселка Средний под Усольем. Папа у девочки военный, он «самолеты чинит», а мама – медсестра. Так что дома хорошо знают, как защищаться от вируса.

-Я нарисовала Байкал, потому что он символизирует силу. А Солнышко –это единство. И только единение силы и единства поможет нам победить эту болезнь, - школьница Кира настроена очень философски.

Мы же видим на ее рисунке радостное Солнышко – ну, конечно, с маской на улыбке. А как иначе. Самой Кире очень понравился рисунок третьего победителя конкурса – четвероклассника Кости Лазарева из школы №12 Усолья-Сибирского.

Рисунок Кости Лазарева.

-Я нарисовал оленей, потому что очень их люблю, - Костя по-мужски немногословен и невозмутим.

-На самом деле он очень ответственно подошел к задаче, - рассказала «по секрету» мама Кости, Ольга Владимировна. –Тщательно взвешивал, что именно будет на картинке, советовался. А потом каждый день заходил на страницу конкурса, смотрел, как идет голосование…

Итак, победители определены. Как мы и обещали, они получили денежные призы и смартфоны. На наш взгляд, хороший подарок за пропаганду защиты от коронавируса! А т Теперь у нас есть яркая коллекция масок с видами Иркутска, Байкала, сказочными сюжетами и знакомыми всем символами Сибири. Да-да, медведи на масках присутствовали, ну куда же в наших краях без косолапых! Мы поделимся находками с дизайнерами и, вполне возможно, авторы проектов скоро увидят свои маски в продаже. Почему нет? А мы желаем им творческих удач и участия в наших дальнейших конкурсах.