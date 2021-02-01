Тарифы на проезд в междугородних автобусах выросли в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новые тарифы на проезд в междугородних автобусах стали известны в Иркутской области. Окончательную стоимость проезда пересчитают и обнародуют по каждому маршруту между городами и районами в регионе. Однако уже сейчас можно сказать, что за такие поездки мы будем платить на 4, 4 - 4, 8% выше.

Приказ Службы по тарифам опубликован на портале правовой информации и сайте ведомства. Итак, рассказываем, какие тарифы будут действовать с 1 февраля.

- На основной территории Иркутской области,установлен предельный тариф в 1, 94 рубля за каждый километр пути, - читаем информацию по тарифам в приказе ведомства. Напомним, раньше существовал другой максимальный цифровой уровень - 1, 87 рубля за километр. Считаем - цены выросли на 3, 7%.

Что касается территории Крайнего Севера, то там стоимость совсем другая - до 2, 11 рубля за километр. А с 2018 года, последние три года, она была на уровне 2, 06 рубля. Здесь цены поднимаются на 2, 4%. В Маме и Бодайбо тариф установлен на уровне 4, 24 рубля\километр ( а было 4, 09). Итого, для жителей этих территорий цены выросли на 3, 6%.