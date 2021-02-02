Пособие по беременности и родам 2021 в Иркутске увеличилось Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 февраля проиндексированы разные выплаты в связи с материнством для работающих жительниц Приангарья, в том числе увеличилось пособие по беременности 2021 в Иркутске. Конкретно, максимальный размер пособия по беременности и родам в день теперь составляет 2 430,92 рубля. Об этом рассказали в Иркутском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

Какие еще выплаты увеличились, кроме пособия по беременности 2021 в Иркутске? Например, пособие по уходу за ребенком, которому еще нет 1,5 лет. Работающие мамы теперь в месяц могут получать до 29559,99 рублей, а минимум - 7082,85 руб (для южных районов Приангарья - 8499,42 рублей, для северных - 9207,71).

Единовременная выплата при появлении малыша на свет поднялась до 22 663,58 рублей для южных территорий Приангарья и до 24552,22 рублей для северных. А самая большая сумма, какую можно получить по временной нетрудоспособности, - 2434,25 рублей в день, но это если страховой стаж - свыше восьми лет.

А теперь о том, как исчисляется пособие по беременности 2021 в Иркутске. Выплаты рассчитываются с учетом среднего заработка молодой мамы за два года до временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам или же отпуска по уходу за ребенком. Берется во внимание и минимальный размер оплаты труда.

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