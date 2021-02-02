Лунный календарь садовода на март 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Учитывая фазы Луны, вы можете вырастить богатый урожай! Вам в помощь народные приметы и календарь «Лунник», адаптированный для Сибири.

Лунный календарь садовода на март 2021 года: народные приметы

Какова Авдотья (14 марта), таково и лето. Если тепло и каплет с крыш, - лето будет теплое.

Федот Ветронос (15 марта). На Федота вьюга - долго травы не будет.

21 марта. Весенний солнцеворот. Если в марте метель метет, а снег ложится неровно, - уродятся овощи.

22 марта. Сороки святые. Если на Сороки солнце в кругах, то урожай будет хороший.

Алексей Теплый (30 марта). Если на Алексея тепло, то и весна теплой будет.

Лунный календарь садовода на март 2021 года: планируем работы

1 марта - убывающая Луна в Весах

Пора перебрать луковицы и семена, находящиеся на хранении. Хорошо удобрять растения, которые стали плохо цвести, сажать цветы и цветковые лекарственные травы. Можно сеять семена пряных трав. Не рекомендуется полив растений.

2 марта - убывающая Луна в Весах

Нужно отказаться от пересадки рассады. Можно заниматься комнатными цветами. Срезанные в этот день цветы и букеты будут долго радовать глаз.

3 марта - убывающая Луна в Скорпионе

В этот день хорош посев в теплицы зелени - лука, петрушки, укропа. Позаботьтесь о достаточной освещенности и хорошей температуре. Если вы посеете в этот день овощные, тыквенные, любые лекарственные травы, они будут лучше расти.

4 марта - убывающая Луна в Скорпионе

День благоприятен для внесения удобрений, рыхления почвы, а также для борьбы с вредителями и улитками, используя яичную скорлупу. Этот день, как и предыдущий, подходит для посева семян.

5 марта - убывающая Луна в Стрельце

Хороший день для выбора плодовых культур и высокорастущих овощей, внесения удобрений, обрезания сухих веток у деревьев и кустарников. Можно работать с семенами цветов, пряных трав.

6 марта - убывающая Луна в Стрельце

Займитесь покупкой удобрений, осмотрите теплицы. Приведите территорию в подарок. При этом день не подходит для работы как с наземной, так и с подземной частью растений.

7 марта - убывающая Луна в Козероге

Хороший день для работы с семенами. Рекомендуется борьба с вредителями, живущими на земле. Благоприятна работа с почвой.

8 марта - убывающая Луна в Козероге

День подходит для работы с почвой и удобрениями. Активной работы лучше не предпринимать. Хотя, если вам хочется… В праздник можно все!

9 марта - убывающая Луна в Водолее

Посадки запрещены, лучше займитесь борьбой с вредителями или другими садовыми работами, которых накопилось много.

10 марта - убывающая Луна в Водолее

Осторожнее с корнями растений! Постарайтесь сегодня меньше использовать дачный инвентарь.

11 марта - убывающая Луна в Рыбах

День благоприятен для многих работ, что бы вы ни делали, это стоит затраченных усилий. Хорошо обрабатывать почву, бороться с вредителями, обитающими в земле.

12 марта - убывающая Луна в Рыбах

Отличное время для работы с рассадой, день для этого очень подходящий.

13 марта - новолуние

Новолуние лучше всего подходит для обдумывания текущих работ и планирования работ на будущее. Неблагоприятный день почти для всех садовых работ.

14 марта - растущая Луна в Овне

Делать можете все, что посчитаете нужным, однако надо отложить работу с побегами деревьев и кустарников.

15 марта - растущая Луна в Овне

Благоприятны полив и подкормка комнатных растений. Хороша сушка фруктов и трав.

16 марта - растущая Луна в Тельце

Благоприятное время для работы с любыми растениями - посадка, пересадка, пикирование.

17 марта - растущая Луна в Тельце

День хорош для подкормки и полива цветов и растений. Благоприятна посадка листовых овощей в рассаду (салат, шпинат, капуста) и любых лекарственных трав.

18 марта - растущая Луна в Тельце

День благоприятен для посева на рассаду семян баклажанов, крупноплодных огурцов и перцев.

19 марта - растущая Луна в Близнецах

Ограничитесь самыми необходимыми делами. Избегайте полива и посадок.

20 марта - растущая Луна в Близнецах

Пикируем рассаду. Высеваем на рассаду цветы-однолетники.

20 марта - растущая Луна в Близнецах

Опрыскиваем для профилактики болезней и вредителей теплицу и растения. Это максимум, что стоит сегодня делать. Займитесь благоустройством и вывозом мусора.

21 марта - растущая Луна в Раке

День благоприятный для садово-огородных работ. Благоприятные дни для всех видов работ с растениями: посев, посадка, укоренение черенков.

22 марта - растущая Луна в Раке

Уделите внимание плодам прошлого урожая. Разбивка клумб, перекапывание грядок, подготовка почвы для рассады и в теплице.

23 марта - растущая Луна в Раке

Сегодня хороший день. Неплох посев на рассаду семян ранней капусты, огурцов, тыквенных, цветов-однолетников.

24 марта - растущая Луна в Льве

Уборка участка, борьба с вредителями. Чистка полок в погребе предотвратит образование плесени.

25 марта - Растущая Луна в Льве

Все виды работ с семенами: перебираем, замачиваем. Очень хорошо сажать в рассаду все, что быстро растет и быстро используется, удобрять овощные и плодовые культуры.

26 марта - растущая Луна в Деве

Пикировка рассады, пересаживание комнатных растений. Этот день благоприятен и для того, чтобы что-то изменить, переделать.

27 марта - растущая Луна в Деве

День хорош для лечения больных растений, обрезки сухих веток у плодовых деревьев, борьбы с сорняками и вредителями, а также культивации почвы и посадки плодовых культур.

28 марта - полнолуние

Благоприятный день для пересадки растений. Хорошо заниматься обработкой почвы, подкормкой корней.

29 марта - убывающая Луна в Весах

По-прежнему благоприятна работа с почвой. Хороший день для посева корнеплодов в рассаду (морковь, сельдерей, свекла и другие), а также лука-севка. Благоприятно истребление вредителей, обитающих в земле.

30 марта - убывающая Луна в Скорпионе

От посева семян и посадки растений сегодня лучше отказаться. День подходит для удаления сорняков и полива.

31 марта - убывающая Луна в Скорпионе

Хорошо в этот день сажать и сеять листовые овощи в рассаду (лук, шпинат и другие). Рекомендуется полив комнатных и балконных растений.