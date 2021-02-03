Поверка счетчиков воды в Иркутске: горожанам рассылают липовые уведомления о поверке счетчиков ЖКХ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прошлом году из-за коронавируса поверка счетчиков воды в Иркутске не велась. Но мораторий на это с 1 января 2021 года закончился. А, значит, по квартирам снова пойдут специалисты «с ревизией». Как не впустить в дом мошенников, которые хотят взять деньги за услугу, но контролировать приборы учета не имеют права? Разбираемся.

Для начала уточним, что счетчики холодной воды необходимо поверять раз в шесть лет, горячей - раз в четыре года (или тоже раз в шесть лет, если у вас современный прибор учета). Если этот срок истек, управляющая или ресурсная компании вправе не принять данные, ведь они уже могут быть не точными: все-таки приборы учета, как любой механизм, со временем изнашиваются, соответственно, могут начать выдавать погрешности. А выход зачастую только один - заменить аппараты.

- Поверять имеет право только аккредитованная организация, - предупреждает представитель Росстандарта по связям с общественностью в ДФО Артем Арестов. - Однако в Иркутской области несколько раз в год активизируются мошенники. Тогда собственники квартир обнаруживают в почтовых ящиках квитанции, очень похожие на официальные бланки от управляющих компаний (иногда даже со штрих-кодом, куар-кодом и цветной печатью!) А в них написано: «Вы срочно обязаны провести поверку приборов учета». Если в соседских ящиках такие же уведомления, это должно насторожить, ведь срок действия счетчиков не может истекать одновременно во всем доме - все-таки жильцы ставят их не одномоментно. Сейчас одна организация в Иркутске активно распространяет такие листовки, не имея аттестации на работу здесь. В итоге «специалист» вполне может заявить, якобы ваши счетчики уже пора менять, и неплохо наживется на этом (условно, вместо 500 рублей за поверку заплатите 4 тысячи за замену).

Поэтому важно удостовериться, имеет ли компания право на такую услугу, как поверка счетчиков воды в Иркутске. Как? Достаточно ввести ее точное название, ИНН и регион, где вы живете, в специальном реестре на сайте Федеральной службы по аккредитации. Если организация в списке представлена и ей разрешено проводить поверки именно в Иркутской области, то специалистам можно доверять смело.

К слову, позаботиться о том, чтобы вовремя проверить счетчики, должны сами жильцы квартир. Как узнать, пора ли вашему прибору учета на обследование? Исчисление ведется от даты, указанной в его паспорте. А затем - от каждого нового осмотра. Например, если «просрочка» пришлась на период моратория, и по этой причине вы заказали поверку только в начале 2021-го, то следующие четыре-шесть лет отсчитываются именно от этой даты.

- Напомним, что с 24 сентября 2020 года единственное юридически значимое подтверждение поверки прибора учета - это занесение в Федеральную государственную информационную систему «Аршин» Росстандарта. Отметка появляется в течение трех дней, - добавляет Артем Арестов. - Ранее выписывали бумажное свидетельство. Сейчас это тоже делают, но только по просьбе заказчика.

Если все-таки попали в руки мошенников - отдали деньги за услугу, но в системе «Аршин» так и не увидели отметки о поверке, и не нашли эту компанию в реестре, - то стоит обратиться в полицию.

В МВД по Иркутской области добавили, что в последнее время заявлений о том, что проводилась неправомерная поверка счетчиков воды в Иркутске, не поступало.

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