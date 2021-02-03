Сибирячку, которая убила беременную коллегу из-за долга, отправили в колонию на 13 лет

Осужденная женщина показывает, как убивала коллегу на кладбище. Фото: СУ СК России по Бурятии.

Убийство 40-летней жительницы Улан-Удэ Марии Кондратьевой (имя и фамилия изменены, прим. Ред.) произошло еще в мае 2015 года. Тело женщины, которая, как выяснилось, была беременна, нашли 23 мая 2015-го на Центральном кладбище в микрорайоне «Стеклозавод». Экспертиза показала, что ее несколько раз ударили ножом в грудь.

Найти преступника, который лишил жизни женщину и ее неродившегося малыша, быстро не удалось. Но поиски убийцы все эти годы продолжались. Весной 2020 года следователи внимательно изучили показания свидетелей, которые рассказали, что незадолго до убийства, погибшая занимала деньги своей 54-летней коллеге Светлане (имя изменено). Ту вызвали на допрос, на котором женщина начала путаться в показаниях. Выяснилась еще одна любопытная деталь. После таинственного исчезновения, на смартфон Марии, который нашли в ее одежде, много раз звонили все коллеги, кроме Светланы. А ведь женщины дружили и сменяли друг друга на работе.

Светлану решили направить на психофизиологическое исследование с использованием полиграфа. И не зря. Эксперты нашли реакции, по которым стало понятно, что на самом деле ей хорошо известны обстоятельства убийства. После этого отпираться женщина не стала и призналась в преступлении. Однако вскоре попыталась переложить вину на своего бывшего сожителя. Следователи проверили эту версию и выяснили, что мужчина не причастен к жестокой расправе.

Оказалось, что женщины работали вместе в одном из торговых центров в Улан-Удэ. Пользуясь дружбой, Светлана решила занять у Марии 60 тысяч рублей. А когда пришло время возвращать долг, просто решила этого не делать. 1 мая 2015-го, когда подруга предложила съездить с ней на кладбище, чтобы навестить могилу бывшего мужа, Светлана специально взяла с собой нож. Когда они поминали память усопшего, она набросилась на коллегу и несколько раз ударила ее в грудь. Мария скончалась на месте. Светлана закидала тело венками, сняла украшения, забрала деньги и скрылась. Труп нашли спустя три недели.

- Во время следствия, Светлана попросила о рассмотрении ее дела судом с участием присяжных заседателей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Избежать наказания ей это не помогло. Присяжные единогласно решили, что женщина виновна и не заслуживает снисхождения.

Женщина приговорена к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Кроме того, она выплатит родным погибшей моральный вред в 1 млн. рублей.

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