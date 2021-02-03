Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 февраля: больше 44 000 жителей региона переболели COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 3 февраля. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией вот уже больше месяца держится в регионе на одном уровне. Благодаря этому уже был снят ряд ограничений в городе – СПА-центры, рестораны, кафе теперь могут работать без ограничений по времени, а к очному обучению накануне вернулись уже не только школьники, но и студенты колледжей и вузов. Также накануне стали известны окончательные итоги третьего этапа исследования на антитела – они есть уже у 25% жителей Приангарья.

Однако, когда заболеваемость пойдет на спал – прогнозов пока нет. Так, за минувшие сутки в регионе снова подтвердился COVID-19 у 263 человек. Общее число случаев инфицирования к сегодняшнему дню возросло до 49 712. Большинство из них – 44 315 (за сутки +358) уже выздоровели.

- В ковидных госпиталях медики 3 февраля лечат 1810 пациентов, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Увы, поправиться смогли не все зараженные. За сутки скончались еще десять человек. Всего сначала пандемии от COVID-19 умерли 1697 подхвативших заразу, еще 209 с таким же диагнозом были больны другими тяжелыми, которые и привели к летальному исходу.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 февраля: новая партия вакцины уже в прививочных пунктах

В Приангарье накануне поступила новая партия вакцины «Спутник V». В ней было 18 900 доз. Все они уже разосланы по прививочным пунктам региона. Их по данным на 3 февраля – 62.

- К началу следующей недели поступит ещё более 20 тысяч доз вакцины, - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Иркутской области.

Вакцинация в регионе проходит постепенно: как только поступает вакцина, записавшихся приглашают на прививку. Первый компонент уже получили около 13 000 человек ( напомним, чтобы сформировался иммунитет нужно ввести два компонента – второй через 21 день после первого).

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08